Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Было слышно до семи взрывов: дроны атаковали Волгоград, на НПЗ - пожары

Анна Ярославская
14 августа 2025, 07:27
96
Вероятно, был "прилет" по заводу "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Это крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ.
Дроны атаковали Волгоград
Дроны атаковали Волгоград / Коллаж: Главред, фото: российские паблики

Кратко:

  • В Волгограде прогремели взрывы
  • Под удар дронов попал НПЗ

В ночь на 14 августа беспилотники атаковали российский город Волгоград. Во время налета на территории нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Волгограднефтепереработка" прогремели взрывы. Вспыхнули пожары.

Об атаке на Волгоград сообщают российские Telegram-каналы. По данным местных жителей, было слышно около 5-7 взрывов.

видео дня
В Волгограде - пожар
В Волгограде - пожар / Фото: российские паблики

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил факт возгорания, традиционно заявив о якобы падении обломков.

"Возгорание и утечка нефтепродуктов произошли на НПЗ в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА после атаки. Пожарные службы оперативно приступили к тушению пожара", – сообщил чиновник.

В Волгограде виден столб дыма
В Волгограде виден столб дыма / Фото: российские паблики

Из-за атаки Росавиация временно закрыла местный аэропорт.

Тем временем спутники NASA зафиксировали масштабный пожар.

Пожар в Волгограде - вид со спутника
Пожар в Волгограде - вид со спутника / t.me/exilenova_plus

Смотрите видео - В Волгограде дроны атаковали НПЗ:

Скриншот

Справка. Завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" – крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ, мощность предприятия составляет 14,8 млн тонн.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инофграфика: Главред

Как удары по НПЗ влияют на экономику РФ - мнение эксперта

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал, что дроновые атаки Украины также наносят значительный ущерб российской экономике. Например, из-за ударов по НПЗ в России не могут нормально работать аграрии, им не хватает топлива.

"Кроме того, Украина начала мощно бить по химическим предприятиям, в частности, по производству азотной кислоты, аммиака и т.д. А это удобрения и взрывчатка, то есть это товары двойного назначения. Этот процесс уже начался. Ведь интенсивность ударов Украины по России увеличилась в 10 раз, по сравнению с прошлым годом", - сказал Загородний в интервью Главреду.

По его словам, в РФ останавливаются аэропорты, что создает проблемы не только для пассажиров, но и с доставкой, например, важных деталей, чтобы починить какое-то оборудование. В России постоянно отключается интернет, а это значит, что бизнес теряет деньги.

"Проблема в том, что Путину все равно, и он не прекратит воевать, пока остается у власти. А усилить кризисные явления в России может исключительно Украина, теми же ударами по железной дороге (…) Чем более активным будет поток поражения целей в России, тем лучше будет для нас. Ведь тогда разговор с россиянами будет идти не о линии разграничения, а о том, как быстро российские войска будут драпать с территории Украины", - уверен Загородний.

Атаки дронов на Россию - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 12 августа в российском Ставрополе прогремели взрывы - город атаковали дроны. Местные жители заявили о "прилетах" на заводах "Монокристалл" и "Нептун". На месте падения беспилотников вспыхнули пожары.

Было слышно по меньшей мере пять взрывов. Также горожане видели вспышки в небе над городом.

Утром 11 августа неизвестные дроны атаковали город Арзамас Нижегородской области РФ. Один из "прилетов", вероятно, был по Арзамасскому приборостроительному заводу (АПЗ). Это предприятие выпускает приборы для авиационной и космической отраслей, а также продукцию гражданского назначения. Завод разрабатывает и производит гироскопические приборы, системы управления, бортовые электронно-вычислительные машины, рулевые приводы, контрольно-поверочные комплексы, расходомерную и медицинскую технику.

10 августа Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. В результате попадания БпЛА на территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России дроны НПЗ атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Какие гарантии получит Украина после прекращения огня: в Politico узнали детали

Какие гарантии получит Украина после прекращения огня: в Politico узнали детали

06:55Политика
Все может произойти еще до встречи с Трампом: РФ готовится к испытанию ракеты с ядеркой

Все может произойти еще до встречи с Трампом: РФ готовится к испытанию ракеты с ядеркой

02:52Политика
Напряжение растет на нескольких направлениях: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

Напряжение растет на нескольких направлениях: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

02:10Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
После подрыва Каховской ГЭС: хищник времен Запорожской Сечи захватывает Украину

После подрыва Каховской ГЭС: хищник времен Запорожской Сечи захватывает Украину

Карта Deep State онлайн за 13 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Резко: Пугачева решилась на странный и неприятный шаг

Резко: Пугачева решилась на странный и неприятный шаг

"Наслаждение от момента": Каменских показала фигуру после слухов о рождении сына

"Наслаждение от момента": Каменских показала фигуру после слухов о рождении сына

Рыбак выловил щуку-монстра в украинском озере: фото и видео трофейного улова

Рыбак выловил щуку-монстра в украинском озере: фото и видео трофейного улова

Последние новости

07:27

Было слышно до семи взрывов: дроны атаковали Волгоград, на НПЗ - пожары

07:10

Где три различия между мальчиками: надо быть "гением головоломок", чтобы дать ответ

06:55

Какие гарантии получит Украина после прекращения огня: в Politico узнали детали

06:10

Чего хочет Трамп и как готовит встречу с Путиныммнение

05:26

Зачем класть ломтики лимона в чайник: блогерша поразила лайфхаком

У России есть запас до конца года, Украине нужно бить в слабое место Кремля - ШапранУ России есть запас до конца года, Украине нужно бить в слабое место Кремля - Шапран
04:40

Вселенная подготовила испытания: трех знаков будут преследовать проблемы

04:03

Не в 2004 году: когда был первый "Майдан" в Украине и что стало ужасом для россиянВидео

03:30

Какие формы домов приносят счастье, а какие — проблемы: секреты фэн-шуйВидео

02:52

Все может произойти еще до встречи с Трампом: РФ готовится к испытанию ракеты с ядеркой

Реклама
02:50

Что вы первым видите на картинке: тест на характер, что раскроет тайные стороны

02:41

"Видели Романа с другой": жена Сасанчина отреагировала на слухи о разводе с певцом

02:10

Напряжение растет на нескольких направлениях: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

02:10

Кому суждено дожить до 100 лет: ученые совершили прорыв в раскрытии секретаВидео

01:30

В присутствии 7 детей: британский боксер Фьюри с женой повторили брачные клятвы

01:04

Запад выставил жесткие условия: заявление "Коалиции решительных" может удивить Кремль

13 августа, среда
23:59

Забудьте о химчистке авто: простой лайфхак убирает пятна за копейки

23:45

США ослабили санкции против РФ: что разрешили России

23:30

Максим Галкин выгулял гипс в Латвии: что вызывает беспокойство

23:03

Территории не на повестке дня: WSJ узнал, какие темы Трамп обсудит с Путиным

22:24

Заплатят по максимуму: украинцам назвали самые высокие тарифы на газ

Реклама
22:09

Медали и гимн Украины: кто и как заставил "нейтральных" слушать его на пьедестале

22:05

Меган Маркл и принц Гарри решились на отчаянный шаг

21:47

Дочь изможденного Киркорова намеренно доводит его: странное видеоВидео

21:30

Екатерина Бужинская рассказала о своей таинственной дочери - где она живет

21:28

Встреча Трампа с Зеленским и Путиным: СМИ узнали вероятное место саммита

21:21

Раньше уже были на Земле: четыре даты рождения, которые выдают "старую душу"

21:06

Почему РФ концентрирует силы возле Доброполья: эксперт раскрыл главную причину

20:45

После подрыва Каховской ГЭС: хищник времен Запорожской Сечи захватывает Украину

20:27

Удерживать ситуацию непросто: в ВСУ раскрыли угрозу окружения Покровска

20:17

ТОП-11 вещей, которые уверенная женщина никогда не попросит в мужчины

20:07

Простое действие в августе: садовод поделилась, как сделать свеклу сладкой и сочнойВидео

19:59

Если Путин разочарует, будут серьезные последствия: Трамп - о подготовке к трехсторонней встречеВидео

19:59

В Украине изменили правила бронирования для граждан - кого затронет нововведение

19:36

Почти +40 градусов: в Украину возвращается мощная жара

19:35

"Потребуется обмен территориями": детали разговора Трампа с Зеленским и Европой

19:31

Мухи исчезнут раз и навсегда: мгновенный и простой способ отпугнуть насекомыхВидео

19:10

Красные линии и страхи Украинымнение

19:05

Американцы ни при чем: откуда на самом деле появилось название украинского Нью-ЙоркаВидео

19:02

Почему собаки грызут мебель и как их отучить - ТОП-4 способа

18:37

Зеленский поставил жирную точку: выйдет ли Украина из Донбасса в обмен на перемирие

Реклама
18:30

Странная находка возле дерева привела соседа в недоумение: какой она скрывала секрет

18:21

РФ "наделала достаточно ракет": тревожный прогноз по срокам окончания войныВидео

18:21

Модные оттенки волос на осень-2025: уникальная палитра от голливудских колористов

18:08

США готовят встречу Трампа, Путина и Зеленского: СМИ узнали, когда ее планируют

17:52

Украина готова обсуждать вопрос территорий — будет ли выход из Донбасса

17:27

Союзники Киева могут пойти Путину навстречу: Sky News о худшем сценарии перемирия

17:27

Трамп объявил о позиции по территориям Украины: Макрон раскрыл деталиВидео

17:24

5 запретов, которые нельзя нарушать 14 августа - приметы

17:18

Запах стоял на весь дом: какую "вонючую" рыбу чаще всего готовили в СССР

17:15

"Цифровой концлагерь" запущен: в России начали блокировать Telegram и WhatsApp

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять