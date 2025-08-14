Было слышно до семи взрывов: дроны атаковали Волгоград, на НПЗ - пожары

Вероятно, был "прилет" по заводу "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Это крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ.

Дроны атаковали Волгоград / Коллаж: Главред, фото: российские паблики

Кратко:

В Волгограде прогремели взрывы

Под удар дронов попал НПЗ

В ночь на 14 августа беспилотники атаковали российский город Волгоград. Во время налета на территории нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Волгограднефтепереработка" прогремели взрывы. Вспыхнули пожары.

Об атаке на Волгоград сообщают российские Telegram-каналы. По данным местных жителей, было слышно около 5-7 взрывов.

В Волгограде - пожар / Фото: российские паблики

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил факт возгорания, традиционно заявив о якобы падении обломков.

"Возгорание и утечка нефтепродуктов произошли на НПЗ в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА после атаки. Пожарные службы оперативно приступили к тушению пожара", – сообщил чиновник.

В Волгограде виден столб дыма / Фото: российские паблики

Из-за атаки Росавиация временно закрыла местный аэропорт.

Тем временем спутники NASA зафиксировали масштабный пожар.

Пожар в Волгограде - вид со спутника / t.me/exilenova_plus

Смотрите видео - В Волгограде дроны атаковали НПЗ:

Справка. Завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" – крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ, мощность предприятия составляет 14,8 млн тонн.

НПЗ в России / Инофграфика: Главред

Как удары по НПЗ влияют на экономику РФ - мнение эксперта

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал, что дроновые атаки Украины также наносят значительный ущерб российской экономике. Например, из-за ударов по НПЗ в России не могут нормально работать аграрии, им не хватает топлива.

"Кроме того, Украина начала мощно бить по химическим предприятиям, в частности, по производству азотной кислоты, аммиака и т.д. А это удобрения и взрывчатка, то есть это товары двойного назначения. Этот процесс уже начался. Ведь интенсивность ударов Украины по России увеличилась в 10 раз, по сравнению с прошлым годом", - сказал Загородний в интервью Главреду.

По его словам, в РФ останавливаются аэропорты, что создает проблемы не только для пассажиров, но и с доставкой, например, важных деталей, чтобы починить какое-то оборудование. В России постоянно отключается интернет, а это значит, что бизнес теряет деньги.

"Проблема в том, что Путину все равно, и он не прекратит воевать, пока остается у власти. А усилить кризисные явления в России может исключительно Украина, теми же ударами по железной дороге (…) Чем более активным будет поток поражения целей в России, тем лучше будет для нас. Ведь тогда разговор с россиянами будет идти не о линии разграничения, а о том, как быстро российские войска будут драпать с территории Украины", - уверен Загородний.

Атаки дронов на Россию - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 12 августа в российском Ставрополе прогремели взрывы - город атаковали дроны. Местные жители заявили о "прилетах" на заводах "Монокристалл" и "Нептун". На месте падения беспилотников вспыхнули пожары.

Было слышно по меньшей мере пять взрывов. Также горожане видели вспышки в небе над городом.

Утром 11 августа неизвестные дроны атаковали город Арзамас Нижегородской области РФ. Один из "прилетов", вероятно, был по Арзамасскому приборостроительному заводу (АПЗ). Это предприятие выпускает приборы для авиационной и космической отраслей, а также продукцию гражданского назначения. Завод разрабатывает и производит гироскопические приборы, системы управления, бортовые электронно-вычислительные машины, рулевые приводы, контрольно-поверочные комплексы, расходомерную и медицинскую технику.

10 августа Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. В результате попадания БпЛА на территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар.

Другие новости:

