Массированный налет БПЛА: в оккупированных Макеевке и Енакиево прогремели взрывы

- Дроны атаковали оккупированные города на Донбассе
- "Прилеты" зафиксировали в Макеевке и Енакиево
В ночь на 26 августа в оккупированной Макеевке и Енакиево Донецкой области прогремели громкие взрывы. Местные жители рассказали о пролетах беспилотников самолетного типа.
"Прилеты" в Макеевке зафиксировали поздно вечером 25 августа. Оккупационная администрация заявила, что удар был нанесен "по складам". О каких именно объектах идет речь - не уточняется.
OSINT-паблик Exilenova+ также сообщает о "прилетах" ударных дронов по части складов в городе.
Российский Telegram-канал Astra также написал о взрывах в Енакиево.
Как писал Главред, 28 июля беспилотники атаковали временно оккупированные Донецк и Макеевку. Целью атаки, вероятно, стал железнодорожный узел. Часть Донецка осталась без света.
В ночь на 24 августа крупнейший морской порт РФ на Балтике - Усть-Луга - подвергся атаке беспилотников. На терминале НОВАТЭК разгорелся пожар.
Силы беспилотных систем ВСУ в ночь на 21 августа поразили Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области страны-агрессора России. Также были атакованы и другие объекты.
