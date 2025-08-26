Массированный налет БПЛА: в оккупированных Макеевке и Енакиево прогремели взрывы

Оккупационная администрация заявила, что удар был нанесен "по складам".

Макеевка и Енакиево содрогнулись от взрывов / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот

Кратко:

Дроны атаковали оккупированные города на Донбассе

"Прилеты" зафиксировали в Макеевке и Енакиево

В ночь на 26 августа в оккупированной Макеевке и Енакиево Донецкой области прогремели громкие взрывы. Местные жители рассказали о пролетах беспилотников самолетного типа.

"Прилеты" в Макеевке зафиксировали поздно вечером 25 августа. Оккупационная администрация заявила, что удар был нанесен "по складам". О каких именно объектах идет речь - не уточняется.

OSINT-паблик Exilenova+ также сообщает о "прилетах" ударных дронов по части складов в городе.

Российский Telegram-канал Astra также написал о взрывах в Енакиево.

Как писал Главред, 28 июля беспилотники атаковали временно оккупированные Донецк и Макеевку. Целью атаки, вероятно, стал железнодорожный узел. Часть Донецка осталась без света.

В ночь на 24 августа крупнейший морской порт РФ на Балтике - Усть-Луга - подвергся атаке беспилотников. На терминале НОВАТЭК разгорелся пожар.

Силы беспилотных систем ВСУ в ночь на 21 августа поразили Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области страны-агрессора России. Также были атакованы и другие объекты.

