Сыр не будет портиться неделями: эксперты раскрыли лучший способ хранения

Твердый сыр может оставаться свежим достаточно долго, если знать, как правильно его хранить.

Твердый сыр является одним из самых любимых продуктов в нашем рационе, но он часто быстро теряет свежесть, если хранить его неправильно.

Главред расскажет о простом способе, который поможет существенно продлить срок годности разных видов сыра.

Эксперт по безопасности пищевых продуктов Марк Макшейн советует заворачивать сыр в вощеную или специальную сырную бумагу. Это обеспечит правильную циркуляцию воздуха, благодаря чему продукт дольше сохраняет свежесть и вкус. Об этом пишет Express.

Как дольше сохранить твердый сыр в холодильнике

Чеддер, гауда или пармезан рекомендуем плотно завернуть в воженую бумагу. После этого дополнительно накройте сыр фольгой. Такой способ позволяет продукту "дышать", поддерживает оптимальный уровень влажности и предотвращает обветривание.

Как хранить сыр камамбер

Бри, камамбер и другие мягкие сорта рекомендуем завернуть плотнее, чтобы контролировать влажность. В идеале следует использовать специальную бумагу для сыра, но подойдет и вощеная бумага. Его следует заворачивать в бумагу так, чтобы влага оставалась внутри, но в то же время был минимальный доступ воздуха. Если воздуха будет много, сыр быстро высохнет, а если мало, то может появиться резкий аммиачный привкус.

Как хранить сыр с плесенью

Сыры с голубой плесенью, такие как рокфор или горгонзола всегда следует хранить отдельно от других. Их плесень легко распространяется, что может повлиять не только на вкус, но и на безопасность продуктов рядом. Поэтому такие сыры нужно паковать плотно и держать в отдельном контейнере.

Специалисты советуют хранить сыр в ящике для овощей. Там поддерживается стабильная температура и влажность, что создает лучшие условия для большинства сортов. Также рекомендуем не оставлять сыр слишком надолго при комнатной температуре.

