Можно ли заморозить твердый сыр в морозилке: хозяйки раскрыли гениальный лайфхак

Можно ли замораживать сыр в вакууме и почему стоит осторожно выбирать сыр для заморозки - Главред собрал полезные факты.

https://glavred.info/lifehack/chi-mozhna-zamoroziti-tverdiy-sir-u-morozilci-gospodini-rozkrili-genialniy-layfhak-10635731.html Ссылка скопирована

Как сохранить твердый сыр долго / коллаж: Главред, фото: unsplash

Интересное из материала:

Почему мягкие виды сыров нельзя замораживать

Как безопасно и правильно разморозить замороженный сыр

Что будет с сыром после размораживания и почему хозяйки используют такой метод для сыров - Главред собрал полезные факты и советы.

Специалисты рассказали о том, когда сыр отправляется в морозилку, тогда он теряет влагу и часть своей текстуры. Зато во время размораживания он становится более сухим и рассыпчатым. Известно, что сыр может храниться в морозильной камере до 6 месяцев, однако стоит уметь правильно его разморозить.

видео дня

Как сохранить твердый сыр долго

Эксперты рекомендуют самые безопасные способы упаковки сыра для замораживания. Перед заморозкой сыр нужно обрезать до однородной формы, чтобы получились ровные поверхности. Также нужно упаковка для сыра, чтобы уменьшить контакт с кислородом и сохранить сыр пригодным как можно дольше.

Лучший способ, чтобы заморозить сыр - это упаковка его в вакуум. Этот метод почти на 100% исключает контакт сыра с кислородом. Поэтому в таком виде сыр можно хранить в морозилке очень долго. Также можно завернуть плотно сыр в пергаментную бумагу, а затем в алюминиевую фольгу, чтобы он мог дольше храниться в морозилке. В крайнем случае, можно использовать пакет для морозильной камеры. Специалисты отмечают, что это не лучший вариант, однако он действенный, если вы выдавите как можно больше лишнего воздуха из пакета.

Какой сыр нельзя замораживать

Не стоит замораживать мягкие виды сыров, ведь это не лучший вариант для морозильной камеры из-за большого содержания влаги. Мягкие сыры содержат в себе значительно больше воды и при замораживании может образоваться много кристалликов льда. Вследствие этого структура сыра может значительно повредиться и ухудшится вкус.

Лучше всего для замораживания подходят сыры полутвердых или твердых сортов, которые не имеют кожуры. Сюда можно отнести такие сыры, как чеддер, моцарелла, проволоне и другие. Замораживание этих видов сыра сделает их более рассыпчатыми, поэтому их будет трудно нарезать, однако они будут продолжать отлично расплавляться в нужных блюдах.

Как долго можно хранить еду в холодильнике / Инфографика: Главред

Как разморозить замороженный сыр

Кулинар Евгений Клопотенко советует, чтобы сыр после замораживания сохранил свой вкус и не крошился, стоит размораживать его медленно и постепенно. Для начала нужно переложить его из морозильной камеры в холодильник и подождать, пока сыр оттает. В зависимости от размера куска это может занять от шести часов до нескольких дней.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред