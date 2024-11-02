Большинство совершает ошибку: нужно ли мыть сырое мясо

Мыть или не мыть сырое мясо - это давний спор.

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Нужно ли мыть сырое мясо / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Главное:

Эксперты не рекомендуют мыть мясо

Мытье мяса увеличивает риск распространения бактерий по кухне

Готовить мясо нужно при надлежащей температуре

Во время приготовления мяса люди делятся на две категории: те кто говорит, что его нужно мыть, и те - кто его не моет. Так как правильно поступить в этой ситуации?

Нужно ли мыть сырое мясо

Мясо - это очень популярный продукт на кухнях. Поэтому издание Mayo Clinic сообщило, нужно ли его мыть перед приготовлением.

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Отмечается, что многие убеждены, что нельзя приступать к приготовлению мяса до того, как вы его качественно вымоете. Вот только это мнение ошибочно. На самом деле эксперты не рекомендуют мыть мясо, ведь именно это может привести к неприятным последствиям.

Почему не стоит мыть мясо

Эксперты отмечают, что когда вы моете мясо, есть больший риск распространить бактерии по поверхности для приготовления и посуды, а также раковине. Зато во время термической обработки вся опасность исчезнет, и мясо будет уже полностью безопасно для употребления.

Также когда вы моете мясо, вы можете смыть его вкус, и тогда оно будет уже не таким насыщенным и приятным. Кроме того, большое количество влаги на мясе может затруднить его жарку, и это приведет к образованию пара и испарению воды. Вместо жареного мяса у вас получится вареное.

Однако, готовить мясо нужно при надлежащей температуре, чтобы оно не было сырым внутри - это поможет избежать каких-либо заболеваний.

Факты о мясе Мясо является источником незаменимых аминокислот, железа и витаминов группы В (ниацин, холин, рибофлавин, витамин B6, витамин B12). Особенно важным для человека является железо. Его сложно получить в достаточных количествах из растительных продуктов. К тому же, из продуктов животного происхождения оно лучше усваивается. Другими важными химическими составляющими мяса являются цинк, селен, фосфор, сообщает Википедия.

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