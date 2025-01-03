Ошибаются 99% людей: как натирать сыр на терке правильно

Простая хитрость помогает прикладывать меньше усилий к натиранию сыра.

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Натирать сыр можно значительно проще, если знать одну хитрость / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как неправильно натирать сыр на терке

Какой лайфхак поможет сэкономить время и усилия во время натирания сыра

Натирание сыра часто дается непросто для хозяек, ведь на это нужно тратить немало времени. Однако есть лайфхак, о котором рассказала украинский блогер Диана Головец, который может упростить этот процесс.

Главред выяснил, что классический метод натирания сыра на терке, которым пользуется большинство хозяек, на самом деле неправильный. Речь идет об использовании терки в вертикальном положении.

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Блогер рассказала, вместо того чтобы ставить терку на тарелку или дощечку лучше перевернуть ее лежа на поверхность и натирать сыр движениями вперед-назад.

Этот метод требует значительно меньше времени и приложения силы. Бонусом является также то, что таким образом после натирания сыр можно одним движением пересыпать в тарелку, а не встряхивать его вручную с терки.

Смотрите видео лайфхака по натиранию сыра:

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Кто такая Диана Головец? Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

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