'Трамп был возмущен': Путин пожаловался США на атаку украинских дронов

Путин рассказал Трампу о вероятной атаке беспилотников на резиденцию.

Путин пожаловался Трампу на Зеленского / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Коротко:

Ушаков сказал, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным

Президент США якобы был шокирован из-за попытки атаки на резиденцию Путина

Это якобы повлияет на американские подходы в работе с Зеленским

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что во время последнего разговора президент США Дональд Трамп якобы выразил солидарность с Владимиром Путиным из-за ударов ВСУ по российским объектам. Об этом сообщают российские СМИ.

В частности, он рассказал, что Дональд Трамп поделился с российской стороной результатами встречи с украинским лидером.

"Трамп и его советники проинформировали Путина об итогах переговоров с Зеленским", - сказал Ушаков.

Помощник Путина также добавил, что якобы президент США был шокирован и возмущен вероятной попыткой атаки ВСУ на госрезиденцию президента РФ.

"Путин заявил Трампу, что террористические действия Киева по атаке на госрезиденцию не останутся без ответа", - отметил Ушаков.

Более того, представитель Кремля подчеркнул, что Россия якобы готова к дальнейшей эскалации и изменению своих официальных подходов.

По его словам, Трамп также якобы сообщил Путину, что ситуация с атакой беспилотников на резиденцию главы Кремля повлияет на "американские подходы в работе с Зеленским".

Кроме того, Ушаков подчеркнул, что якобы Дональд Трамп сам сказал, что администрация США, "слава Богу, не давала Томагавки Киеву".

Разговоры Путина с Трампом

Во время телефонного разговора с Дональдом Трампом, который прошел 28 декабря, Владимир Путин заявил, что Украина должна сдать Донбасс для окончания войны.

В свою очередь Трамп якобы заявил о впечатляющих перспективах экономического сотрудничества США с Россией и Украиной в случае завершения войны.

Атака на резиденцию Путина - что известно

Как сообщал Главред, министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что якобы Киев в ночь на 29 декабря совершил атаку беспилотниками на госрезиденцию диктатора Владимир Путина в Новгородской области.

В то же время, президент Владимир Зеленский опроверг распространяемую Москвой провокационную информацию. По его словам, таким образом Россия готовит почву для нанесения ударов по правительственным зданиям в Киеве.

О персоне: Юрий Ушаков Юрий Ушаков - российский дипломат, государственный деятель. С мая 2012 года занимает должность помощника президента РФ. В зоне ответственности Ушакова - внешняя политика. В период с 1996 по 1998 год был постоянным представителем России при ОБСЕ, позже, с 1998 по 1999, занимал должность заместителя министра иностранных дел. А с 2008 по 2012 год Ушаков был заместителем руководителя аппарата правительства России, пишет Википедия.

