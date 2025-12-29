'Трамп был возмущен': Путин пожаловался США на атаку украинских дронов

Коротко:
- Ушаков сказал, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным
- Президент США якобы был шокирован из-за попытки атаки на резиденцию Путина
- Это якобы повлияет на американские подходы в работе с Зеленским
Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что во время последнего разговора президент США Дональд Трамп якобы выразил солидарность с Владимиром Путиным из-за ударов ВСУ по российским объектам. Об этом сообщают российские СМИ.
В частности, он рассказал, что Дональд Трамп поделился с российской стороной результатами встречи с украинским лидером.
"Трамп и его советники проинформировали Путина об итогах переговоров с Зеленским", - сказал Ушаков.
Помощник Путина также добавил, что якобы президент США был шокирован и возмущен вероятной попыткой атаки ВСУ на госрезиденцию президента РФ.
"Путин заявил Трампу, что террористические действия Киева по атаке на госрезиденцию не останутся без ответа", - отметил Ушаков.
Более того, представитель Кремля подчеркнул, что Россия якобы готова к дальнейшей эскалации и изменению своих официальных подходов.
По его словам, Трамп также якобы сообщил Путину, что ситуация с атакой беспилотников на резиденцию главы Кремля повлияет на "американские подходы в работе с Зеленским".
Кроме того, Ушаков подчеркнул, что якобы Дональд Трамп сам сказал, что администрация США, "слава Богу, не давала Томагавки Киеву".
Разговоры Путина с Трампом
Во время телефонного разговора с Дональдом Трампом, который прошел 28 декабря, Владимир Путин заявил, что Украина должна сдать Донбасс для окончания войны.
В свою очередь Трамп якобы заявил о впечатляющих перспективах экономического сотрудничества США с Россией и Украиной в случае завершения войны.
Атака на резиденцию Путина - что известно
Как сообщал Главред, министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что якобы Киев в ночь на 29 декабря совершил атаку беспилотниками на госрезиденцию диктатора Владимир Путина в Новгородской области.
В то же время, президент Владимир Зеленский опроверг распространяемую Москвой провокационную информацию. По его словам, таким образом Россия готовит почву для нанесения ударов по правительственным зданиям в Киеве.
Читайте также:
- Войска РФ уступают: Путин открыто назвал преимущество Украины на фронте
- "Захват" Гуляйполя и Мирнограда: Генштаб высмеял хвастливые заявления Путина
- Путин и Зеленский могут провести прямые переговоры - Fox News
О персоне: Юрий Ушаков
Юрий Ушаков - российский дипломат, государственный деятель. С мая 2012 года занимает должность помощника президента РФ. В зоне ответственности Ушакова - внешняя политика.
В период с 1996 по 1998 год был постоянным представителем России при ОБСЕ, позже, с 1998 по 1999, занимал должность заместителя министра иностранных дел. А с 2008 по 2012 год Ушаков был заместителем руководителя аппарата правительства России, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред