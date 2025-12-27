Войска РФ уступают: Путин открыто назвал преимущество Украины на фронте

Россия хочет сократить технологическое отставание от Украины.

Россия отстает в сфере тяжелых дронов

Ключевые тезисы:

Россия отстает от Украины в сфере тяжелых дронов

Это признал даже диктатор Владимир Путин

Российские компании уже анонсировали работу над тяжелыми транспортными дронами

Страна-агрессор Россия признает отставание в сфере тяжелых дронов на фоне активного применения таких технологий Украиной. Из-за этого в российской армии начинают разрабатывать новые платформы для перевозки грузов и ударных задач. Об этом сообщает Defense Express.

Отмечается, что на недавней "прямой линии" российский диктатор Владимир Путин заявил, что российские оккупационные войска уступают Украине по количеству дронов типа "Баба-Яга".

Он подчеркнул, что Украина имеет преимущество в этом сегменте, что создает давление на российскую армию и стимулирует развитие новых технологий для заполнения пробела.

После этого компания "Дронакс" анонсировала работу над тяжелыми транспортными дронами, способными поднимать грузы весом до 100 кг.

Представители компании отмечают, что новые платформы позволят российским войскам "охватывать новые сценарии применения с перевозкой особо крупных грузов".

В Defense Express добавляют, что примером служит дрон ЧК-15СВО, имеющий грузоподъемность до 100 кг, который недавно прошел испытания. Он оснащен системой для сброса грузов и противотанковых мин ТМ-62, что, по словам разработчиков, является качественным скачком по сравнению с предыдущими платформами для малых грузов.

"Россия продолжает развивать ряд различных проектов тяжелых беспилотников, стремясь сократить технологическое отставание от Украины", - говорится в сообщении.

Россия модернизирует дроны

В Главном управлении разведки говорили, что армия страны-террориста России модернизировала FPV-камикадзе "Молния", который теперь используют и для воздушной разведки. РФ оснастила его камерой с трехосной стабилизацией и терминалом Starlink.

Кроме курсовой FPV-камеры, беспилотник получил дополнительную китайскую камеру SIYI ZR10 с десятикратным оптическим зумом и трехосной стабилизацией.

Новые дроны РФ - что известно

Как сообщал Главред, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что страна-агрессор Россия все чаще начала применять быстрые реактивные дроны во время атак на Украину.

Украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" говорил, что российские оккупанты начали применять новые иранские дроны. Такой "Шахед" 107 уже заметили над Сумами.

