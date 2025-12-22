РФ модернизировала дрон-камикадзе "Молния": в ГУР раскрыли новую тактику оккупантов

Теперь его используют и для воздушной разведки.

РФ модернизировала дрон-камикадзе "Молния": / Коллаж: Главред, фото: ГУР

Для ведения разведки с воздуха, РФ модернизировала дрон-камикадзе "Молния"

Его оснастили камерой с трехосной стабилизацией и терминалом Starlink

Армия страны-террориста России модернизировала FPV-камикадзе "Молния", который теперь используют и для воздушной разведки.

Отмечается, что РФ оснастила его камерой с трехосной стабилизацией и терминалом Starlink. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

Ранее армия РФ применяла FPV-камикадзе самолета типа "Молния", который запускался со специальной катапульты и наводился на цель оператором. Впоследствии противник начал использовать модификацию "Молния-2" с двумя двигателями на крыльях, доработанным фюзеляжем, увеличенной дальностью полета и усиленной боевой частью.

"Сейчас зафиксирована новая адаптация этого БпЛА "Молния-2Р", предназначенная для ведения воздушной разведки. Для этого российские разработчики интегрировали в аппарат микрокомпьютер Raspberry Pi 5, а также китайский Mini PC F8, промаркированный российским брендом Raskat (ООО "НОВЫЙ АЙ ТИ ПРОЕКТ") с установленной лицензионной операционной системой Windows 11", говорится в сообщении.

Кроме курсовой FPV-камеры, беспилотник получил дополнительную китайскую камеру SIYI ZR10 с десятикратным оптическим зумом и трехосной стабилизацией.

Для передачи видеосигнала с обеих камер, телеметрии и команд управления на борту "Молнии-2Р" установлен спутниковый терминал Starlink.

Что известно о БпЛА "Молния"

С ноября 2024 года украинские военные и аналитики начали фиксировать применение дрона-камикадзе под названием "Молния". Впервые россияне его использовали 12 ноября во время атаки на Харьков.

"Молния" - это максимально удешевленный дрон, изготовленный из фанеры, картона, пластика и пенопласта. Такой подход значительно снижает себестоимость и делает дрон трудно заметным для украинских радаров и средств ПВО.

Дрон имеет две основные модификации - с одним или двумя электродвигателями. Он весит до 10 кг, несет боевую часть весом 3-5 кг, а дальность полета составляет до 40 км.

По данным аналитиков Defense Express, все чаще враг щеголяет оснащением ударных дронов "Молния" противотанковыми минами ТМ-62. Эти мины весят около 10 кг, из которых более 7 кг - это взрывчатое вещество. Враг использует такие дроны для нанесения ударов по укрытиям и позициям украинских защитников.

