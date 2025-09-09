РФ наращивает производство мощного оружия: аналитики назвали угрозу для Украины

Украинские системы РЭБ пока не справляются с таким типом оружия на фронте.

https://glavred.info/war/rf-narashchivaet-proizvodstvo-moshchnogo-oruzhiya-analitiki-nazvali-ugrozu-dlya-ukrainy-10696433.html Ссылка скопирована

Россияне начали производить больше FPV-дрон дронов на оптоволокне / Коллаж: Главред, иллюстративные фото: УНИАН, Минцифры

Что сообщили аналитики:

Россия вдвое увеличила производство дронов на оптоволокне

Беспилотники РФ устойчивы к украинским средствам РЭБ

Оккупанты более эффективны на поле боя благодаря оптоволоконным FPV-дронам

Страна-агрессор Россия существенно увеличивает производство беспилотников. Речь идет о FPV-дронах с оптоволоконными кабелями, которые враг использует для воздушного подавления на поле боя в Украине.

Как сообщили аналитики американского Института изучения войны(ISW), россияне производят более 50 тысяч таких дронов каждый месяц.

видео дня

Россия удвоила производство оптоволоконных беспилотников

Генеральный директор Научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев заявил, что в 2025 году Россия удвоила производство дронов с оптоволоконными кабелями.

Аналитики объяснили, чем опасно масштабирование производства в РФ

Российские оптоволоконные беспилотники опасны тем, что устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы Украины. Это дает оккупантам преимущества на поле боя.

В частности россияне наносят точечные удары по бронетехнике, наземным линиям связи, переброске войск и системам РЭБ ВСУ. Это все сработало против украинских защитников, ведь враг повысил эффективность перехвата линии связи Украины в лесных районах, например, Серебрянском лесничестве.

Россия работает над масштабированием производства и других дронов

Главред писал, что по информации источника CNN в украинской разведке, Россия планирует производить более 6 тысяч дронов типа Шахед ежемесячно. В то же время Центр стратегических и международных исследований (CSIS) обнаружил, что стоимость Шахед-136 варьируется от 20 тысяч до 50 тысяч долларов за один дрон, что значительно дешевле, чем в 2022 году.

Производство и применение дронов россиянами - последние новости

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев сообщал, что Россия способна за сутки изготавливать не более 180 дронов, среди которых и ударные дроны "Шахед" и беспилотники-обманки.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

Накануне СМИ писали, что Россия стала первой в важнейшей модернизации FPV-дронов - добавлении кабеля из оптоволокна, который соединяет беспилотник с пилотом.

Напомним, Главред писал, что по словам военных, противник начал активно использовать FPV-дроны на оптоволокне для поражения логистики Сил обороны Украины, а также минирования логистических путей ВСУ.

Больше новостей:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред