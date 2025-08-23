Шесть тысяч Шахедов в месяц: РФ планирует увеличить масштабы ударов по Украине

Главное:
- РФ хочет увеличить производство Шахедов
- Сейчас стоимость одного такого дрона варьируется от 20 до 50 тысяч долларов
- Относительно низкая стоимость позволяет Кремлю активизировать ночные атаки
Страна-агрессор Россия планирует производить более 6 тысяч дронов типа Шахед ежемесячно. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, источник в украинской разведке рассказал, что производство дронов в России не только увеличивается, но и становится дешевле, чем в начале войны, когда Москва закупала их у Тегерана.
"В 2022 году Россия платила в среднем 200 000 долларов за один такой беспилотник. В 2025 году эта цифра снизилась примерно до 70 000 долларов", - говорится в сообщении.
Источник издания говорит, что это произошло благодаря масштабному производству Шахедов на заводе беспилотников "Алабуга" в Татарстане.
В CNN добавляют, что Центр стратегических и международных исследований (CSIS) обнаружил, что стоимость Шахед-136 варьируется от 20 тысяч до 50 тысяч долларов за один дрон. В то же время, один перехватчик ракет "земля-воздух" может стоить более 3 млн долларов.
"(Такая - ред.) относительно низкая стоимость позволяет Кремлю активизировать ночные атаки с помощью дронов, а также проводить более частые крупномасштабные атаки", - отмечает издание.
Так, в начале войны крупные залпы ракет и беспилотников происходили примерно раз в месяц. Сейчас, согласно анализу CSIS, такие атаки происходят в среднем каждые 8 дней.
Запасы ракет и дронов в России
Экономист, член Совета НБУ (2019-2021 гг.) Виталий Шапран говорит, запас у россиян есть до конца года.
По его словам, в Кремле считают, что наделали достаточно ракет, но интенсивность боевых действий меняется и происходит активная работа ГУР.
"Есть определенная слаженная работа нашего ГУР, СБУ и других подразделений, которые регулярно проводят операции. Вот, например, в Крыму было обезврежено 4-5 военных самолетов. Даже их ракетные атаки - это ежедневный "минус" из баланса. Это же не просто ракета или Шахед вылетает", - подчеркнул он.
Экономист подчеркнул, что изготовить Шахед вместе с боекомплектом - это примерно 50 тысяч долларов.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 21 августа российские оккупанты ударили по территории одного из предприятий Мукачево Закарпатской области. В результате российской атаки пострадали 12 человек.
Президент Владимир Зеленский заявил, что российская армия установила один из своих безумных антирекордов. Оккупанты били по предприятиям гражданской инфраструктуры, жилым домам и людям.
В Воздушных силах говорили, что 21 августа страна-агрессор Россия атаковала Украину 614 средствами воздушного нападения. Из них 574 дронов и 40 ракет.
CNN
CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.
Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.
