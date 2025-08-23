В Киеве прогремели взрывы: сбитый российский дрон упал прямо на дорогу

Главное:
- РФ атаковала Киев беспилотниками
- Сбитый дрон упал на дорогу в Киеве
В Киеве работали силы противовоздушной обороны в субботу утром, 23 августа.
В Соломенском районе Киева российский беспилотник упал на дорогу, сообщил мэр города Виталий Кличко.
"По предварительной информации, в Соломенском районе вражеский БПЛА упал на дорогу. Возгорания нет. Экстренные службы направляются на место", - говорится в сообщении.
Угроза массированных ударов РФ: мнение эксперта
Скоро по Украине снова могут начаться систематические массированные атаки. Об этом сообщил военный аналитик Олег Жданов.
По его мнению, временное снижение интенсивности обстрелов со стороны России связано с текущими дипломатическими процессами, в частности — переговорами и предстоящей встречей Путина с Дональдом Трампом. Именно эти факторы, по словам эксперта, временно сдерживают агрессивные действия.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Ранее сообщалось о том, что РФ запустила по Украине 574 дрона и 40 ракет. Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА на 11 локациях.
Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ атаковала Львов ракетами и дронами. В результате вражеской атаки есть жертвы и пострадавшие.
Как сообщал Главред, в Одессе прогремели взрывы: СМИ узнали о "прилете" дронов РФ по зданию ТЦК.
Читайте также:
- Ночная атака РФ на Черкассы: пострадали 7 человек, среди них - ребенок
- Есть погибшие и десятки раненых: Зеленский озвучил новые детали ночной атаки РФ
- Двумя ударами ослабили врага: в СБУ раскрыли детали атаки на ключевой завод РФ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред