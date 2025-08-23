В Киеве прогремели взрывы: сбитый российский дрон упал прямо на дорогу

В Соломенском районе вражеский БПЛА упал на дорогу, сообщил Виталий Кличко.

Главное:

РФ атаковала Киев беспилотниками

Сбитый дрон упал на дорогу в Киеве

В Киеве работали силы противовоздушной обороны в субботу утром, 23 августа.

В Соломенском районе Киева российский беспилотник упал на дорогу, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"По предварительной информации, в Соломенском районе вражеский БПЛА упал на дорогу. Возгорания нет. Экстренные службы направляются на место", - говорится в сообщении.

Угроза массированных ударов РФ: мнение эксперта

Скоро по Украине снова могут начаться систематические массированные атаки. Об этом сообщил военный аналитик Олег Жданов.

По его мнению, временное снижение интенсивности обстрелов со стороны России связано с текущими дипломатическими процессами, в частности — переговорами и предстоящей встречей Путина с Дональдом Трампом. Именно эти факторы, по словам эксперта, временно сдерживают агрессивные действия.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ запустила по Украине 574 дрона и 40 ракет. Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА на 11 локациях.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ атаковала Львов ракетами и дронами. В результате вражеской атаки есть жертвы и пострадавшие.

Как сообщал Главред, в Одессе прогремели взрывы: СМИ узнали о "прилете" дронов РФ по зданию ТЦК.

