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Есть погибшие и десятки раненых: Зеленский озвучил новые детали ночной атаки РФ

Анна Косик
24 июля 2025, 11:07обновлено 24 июля, 11:37
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Россияне цинично продолжили терроризировать мирное население Украины после очередного раунда переговоров.
последствия атаки на Одессу, Зеленский
Зеленский прокомментировал ночной удар россиян / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Одесской области, t.me/V_Zelenskiy_official

Что сообщил Зеленский:

  • Россияне ответили на предложение Украины прекратить огонь новыми ударами
  • Украину атаковали более 100 воздушных целей
  • Уже известно о 3 погибших и более 10 раненых

23 июля во время переговоров украинской и российской сторон в Стамбуле представители Киева озвучили предложение немедленно и полностью прекратить огонь. Однако страна-агрессор уже в ночь на 24 июля ответила на это ударами по мирному населению Украины.

Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, вражеские дроны атаковали жилые дома, "Привоз" в Одессе, энергетическую инфраструктуру Харьковщины, спортзал университета в Запорожье. Воздушные цели РФ били и по Черкассам, Донецкой, Сумской и Николаевской областях.

видео дня

"Всего было 103 ударных дрона, большинство из которых "Шахеды", и четыре ракеты. И каждую ночь Россия выбирает города и общины, которые становятся мишенями для ударов. К сожалению, на Харьковщине погибли три человека. Мои соболезнования всем родным и близким. Еще более десяти человек ранены, в том числе девятилетний ребенок в Черкассах", - добавил президент.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed-136 / Инфографика: Главред

Зеленский отметил, что Россия не прекращает террор, блокирует дипломатию и именно поэтому заслуживает полномасштабные санкционные ответы и наши удары по ее логистике, по ее военным базам, по ее военным производствам.

"Мы будем делать все, чтобы дипломатия сработала. Но именно Россия должна прекратить эту войну, которую сама же начала", - подытожил он.

Дроновая атака в ночь на 24 июля - что известно

Напомним, Главред писал, что этой ночью российские войска нанесли удар по Черкассам. В результате российской атаки возникли пожары. Пострадали по меньшей мере семь человек.

Одесса также пережила адскую ночь. Российская оккупационная армия массированно атаковала город ударными беспилотниками. Как сообщили в ГСЧС, в результате вражеских ударов разрушена жилая 9-этажка. Без жилья остались люди, которые проживали в квартирах с 5-го по 8-й этажи. Горели квартиры на 5-м и 6-м этажах одного из подъездов. Есть угроза обрушения конструкций.

В ОП прокомментировали удары, заявив, что страна-агрессор Россия, после отказа прекращать огонь, снова атаковала гражданское население в крупных городах Украины. В частности в Одессе пострадал исторический центр.

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