В РФ рухнул пассажирский Ан-24: 48 человек, которые были на борту, погибли - СМИ

Главное:
- В России разбился пассажирский самолёт
- Борт перестал выходить на связь во время рейса
- Все пассажиры и члены экипажа погибли
В Амурской области России разбился пассажирский самолёт Ан-24. Борт вылетел из Хабаровска и через Благовещенск должен был прилететь в Тынду. В какой-то момент пилоты перестали выходить на связь с диспетчерами.
Как сообщил Telegram-канал Mash, на борту самолета авиакомпании "Ангара" находились 48 человек, из них пятеро – дети, четверо – члены экипажа и два работника авиакомпании.
Пилоты перестали выходить на связь во время захода на посадку в аэропорту Тында. Борт ушёл на второй круг, после чего пропал с радаров.
К предполагаемому месту крушения вылетел спасательный вертолёт Ми-8.
Сначала не исключали, что экипаж сумел совершить экстренную посадку, из-за этого аварийный маяк не включился.
Позже стало известно, что обломки самолёта Ан-24 были обнаружены в 15 км от Тынды — предварительно, в районе посёлка Кувыкта.
Смотрите видео - Первые кадры с места катастрофы пассажирского Ан-24:
Фюзеляж разрушен и горит. О судьбе пассажиров пока ничего неизвестно. Предварительно, все пассажиры и члены экипажа погибли. Одна из версий трагедии — ошибка экипажа при заходе на посадку при плохой видимости.
На поиски пострадавших пассажиров и членов экипажа вышла пешая поисково-спасательная группа.
"Живых людей с воздуха не обнаружено. Остаётся небольшая надежда на то, что их получится найти пешими отрядами", - говорится в сообщении.
Смотрите видео - Последние кадры разбившегося Ан-24 в Амурской области РФ:
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