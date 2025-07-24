В РФ рухнул пассажирский Ан-24: 48 человек, которые были на борту, погибли - СМИ

Одна из версий трагедии — ошибка экипажа при заходе на посадку при плохой видимости.

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В РФ разбился самолет Ан-24 / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

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В России разбился пассажирский самолёт

Борт перестал выходить на связь во время рейса

Все пассажиры и члены экипажа погибли

В Амурской области России разбился пассажирский самолёт Ан-24. Борт вылетел из Хабаровска и через Благовещенск должен был прилететь в Тынду. В какой-то момент пилоты перестали выходить на связь с диспетчерами.

Как сообщил Telegram-канал Mash, на борту самолета авиакомпании "Ангара" находились 48 человек, из них пятеро – дети, четверо – члены экипажа и два работника авиакомпании.

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Пилоты перестали выходить на связь во время захода на посадку в аэропорту Тында. Борт ушёл на второй круг, после чего пропал с радаров.

К предполагаемому месту крушения вылетел спасательный вертолёт Ми-8.

Сначала не исключали, что экипаж сумел совершить экстренную посадку, из-за этого аварийный маяк не включился.

Позже стало известно, что обломки самолёта Ан-24 были обнаружены в 15 км от Тынды — предварительно, в районе посёлка Кувыкта.

Смотрите видео - Первые кадры с места катастрофы пассажирского Ан-24:

Обломки фюзеляжа самолёта в огне / скриншот

Фюзеляж разрушен и горит. О судьбе пассажиров пока ничего неизвестно. Предварительно, все пассажиры и члены экипажа погибли. Одна из версий трагедии — ошибка экипажа при заходе на посадку при плохой видимости.

На поиски пострадавших пассажиров и членов экипажа вышла пешая поисково-спасательная группа.

"Живых людей с воздуха не обнаружено. Остаётся небольшая надежда на то, что их получится найти пешими отрядами", - говорится в сообщении.

Смотрите видео - Последние кадры разбившегося Ан-24 в Амурской области РФ:

Как писал Главред, в Индии 12 июня разбился самолет. Это произошло на западе страны недалеко от аэропорта города Ахмедабад. На борту было около 250 пассажиров.

Утром 25 декабря в Казахстане произошлаавиакатастрофа. Самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане. В результате аварии погибли 38 человек.

В начале июля азербайджанские журналисты показали запись, которая дает ответ на вопрос, кто виноват в авиакатастрофе в Актау 25 декабря 2024 года, в результате которой погибли 38 человек.

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