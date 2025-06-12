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В Индии разбился самолет: на борту находились 242 человека - первые подробности

Мария Николишин
12 июня 2025, 12:15обновлено 12 июня, 13:09
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Причина катастрофы пока неизвестна.
В Индии разбился самолет: на борту находились 242 человека - первые подробности
Падение самолета в Индии / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Коротко:

  • В Индии разбился самолет
  • Это произошло вблизи аэропорта города Ахмедабад
  • По разным данным, на борту было около 250 пассажиров

В Индии, 12 июня, разбился самолет. Это произошло на западе страны недалеко от аэропорта города Ахмедабад. Об этом пишет news18.

В частности, по предварительным данным, на борту было около 250 пассажиров.

видео дня

Считается, что инцидент произошел во время вылета рейса в Лондон в 13:17.

Небо на месте авиакатастрофы затянуло черным дымом. Туда выехали десяток пожарных и скорых.

В то же время, власти страны еще не сообщали о причине катастрофы.

Стоит добавить, что на авиакатастрофу отреагировала компания Air India в соцсети X.

"На данный момент мы выясняем подробности", - говорится в сообщении.

Агентство Reuters сообщает, что на борту было 242 пассажира.

Ресурс Flight Radar, где можно отслеживать воздушный трафик в реальном времени, сообщил, что сигнал с самолетом был потерян через считанные секунды после того, как он отправился в полет.

Сейчас официальных данных о жертвах и пострадавших нет. Однако, в сети опубликовано видео, как людей выносят на носилках и увозят на каретах скорой помощи после падения самолета.

В Индии разбился самолет: на борту находились 242 человека - первые подробности
Разбитый самолет / фото: скриншот

Позже, в Главном управлении гражданской авиации Индии сообщили, что на борту было 242 человека, среди них 10 бортпроводников и 2 пилота.

Момент падения самолета в Индии - видео:

В Индии разбился самолет: на борту находились 242 человека - первые подробности

В МИД Украины сообщили, что выясняют, были ли граждане Украины на борту самолета, который разбился в Индии.

В Индии разбился самолет: на борту находились 242 человека - первые подробности

Неисправность самолета

Стоит заметить, что у двух моделей самолетов Boeing, в частности, и 787 Dreamliner, который разбился в Индии, ранее наблюдались неисправности.

Так, издание Reuters писало о том, что у Dreamliner было найдено сотни неправильно установленных крепежных элементов на фюзеляжах. Тогда выяснилось, что проблема была в неправильной "затяжке" на заводе Boeing более 900 крепежных элементов.

Кроме этого, также у компании возникали проблемы с моделью Boeing 737 MAX, у которого наблюдалась проблема с фюзеляжем, а один из таких самолетов разбился 9 октября 2018 года вблизи Джакарты.

В Индии разбился самолет: на борту находились 242 человека - первые подробности

Напомним, как сообщал Главред, в российском Подмосковье 6 февраля разбился легкомоторный самолет Tecnam P-2002JF Sierra. Двое россиян, находившихся на борту, скончались.

25 декабря в Казахстане упал самолет с десятками пассажиров на борту - разбился самолет азербайджанских авиалиний. Судно упало в районе аэропорта Актау.

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Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

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