В Индии разбился самолет: на борту находились 242 человека - первые подробности

Коротко:
- В Индии разбился самолет
- Это произошло вблизи аэропорта города Ахмедабад
- По разным данным, на борту было около 250 пассажиров
В Индии, 12 июня, разбился самолет. Это произошло на западе страны недалеко от аэропорта города Ахмедабад. Об этом пишет news18.
В частности, по предварительным данным, на борту было около 250 пассажиров.
Считается, что инцидент произошел во время вылета рейса в Лондон в 13:17.
Небо на месте авиакатастрофы затянуло черным дымом. Туда выехали десяток пожарных и скорых.
В то же время, власти страны еще не сообщали о причине катастрофы.
Стоит добавить, что на авиакатастрофу отреагировала компания Air India в соцсети X.
"На данный момент мы выясняем подробности", - говорится в сообщении.
Агентство Reuters сообщает, что на борту было 242 пассажира.
Ресурс Flight Radar, где можно отслеживать воздушный трафик в реальном времени, сообщил, что сигнал с самолетом был потерян через считанные секунды после того, как он отправился в полет.
Сейчас официальных данных о жертвах и пострадавших нет. Однако, в сети опубликовано видео, как людей выносят на носилках и увозят на каретах скорой помощи после падения самолета.
Позже, в Главном управлении гражданской авиации Индии сообщили, что на борту было 242 человека, среди них 10 бортпроводников и 2 пилота.
Момент падения самолета в Индии - видео:
В МИД Украины сообщили, что выясняют, были ли граждане Украины на борту самолета, который разбился в Индии.
Неисправность самолета
Стоит заметить, что у двух моделей самолетов Boeing, в частности, и 787 Dreamliner, который разбился в Индии, ранее наблюдались неисправности.
Так, издание Reuters писало о том, что у Dreamliner было найдено сотни неправильно установленных крепежных элементов на фюзеляжах. Тогда выяснилось, что проблема была в неправильной "затяжке" на заводе Boeing более 900 крепежных элементов.
Кроме этого, также у компании возникали проблемы с моделью Boeing 737 MAX, у которого наблюдалась проблема с фюзеляжем, а один из таких самолетов разбился 9 октября 2018 года вблизи Джакарты.
Напомним, как сообщал Главред, в российском Подмосковье 6 февраля разбился легкомоторный самолет Tecnam P-2002JF Sierra. Двое россиян, находившихся на борту, скончались.
25 декабря в Казахстане упал самолет с десятками пассажиров на борту - разбился самолет азербайджанских авиалиний. Судно упало в районе аэропорта Актау.
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