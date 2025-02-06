Борт сгорел дотла: в российском Подмосковье разбился самолет

После падения воздушное судно полностью выгорело.

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Под Москвой разбился учебный самолет / Коллаж: Главред, фото: МЧС России

Кратко:

В Подмосковье разбился легкомоторный самолет Tecnam P-2002JF Sierra

Он выполнял учебно-тренировочный полет

На борту были пилот-инструктор и курсант - оба погибли

В российском Подмосковье 6 февраля разбился легкомоторный самолет Tecnam P-2002JF Sierra. Двое россиян, которые находились на борту, погибли. Об этом сообщили в МЧС России и российские телеграм-каналы.

Известно, что самолет Р-2002 Sierra выполнял учебно-тренировочный полет. На его борту находились курсант и пилот-инструктор.

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В 13:10 по местному времени борт прекратил выходить на связь. Очевидцы видели, как самолет падал неподалеку от аэродрома Мячково.

Катастрофу подтвердил пилот другого самолета, которого направили для проверки ситуации. Он сообщил, что увидел горящий самолет на земле. По предварительной информации, самолет упал в поле, а затем полностью сгорел.

По данным российских Telegram-каналов, в авиакатастрофе погиб пилот-инструктор Виталий Кияшко и курсант Иванцов В. Кияшко был майором запаса и летчиком первого класса.

Аэродром Мячково находится в 16 км к юго-востоку от Москвы. Он используется для полетов малых воздушных судов и посадки вертолетов.

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