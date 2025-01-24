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Самолет с украинскими пленными был не один: новые детали катастрофы Ил-76

Анна Косик
24 января 2025, 13:02обновлено 24 января, 13:58
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Украинские военные, которых удалось вернуть из плена, утверждают, что россияне подняли в небо два борта, один из которых потерпел катастрофу.
Военнопленные, катастрофа Ил-76
В ходе расследования удалось выяснить, что самолет был не один / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/dmytro.lubinets/, скриншот

Главное:

  • 24 января 2024 года вместе с Ил-76 оккупанты подняли в небо еще один самолет
  • Украинская сторона убеждена, что РФ скрывает детали катастрофы

24 января 2024 года в Белгородской области страны-агрессора России упал самолет Ил-76, на борту которого якобы были украинские военнопленные. В ходе расследования выяснилось, что кроме этого борта РФ подняла в тот день в небо еще один самолет с пленными.

Об этом во время брифинга сообщила исполнительный директор "Медийной инициативы за права человека" Татьяна Катриченко, отметив, что российская сторона накануне катастрофы заявляла о подготовке к обмену около 200 человек.

видео дня

"Если мы будем считать сколько людей находилось на борту одного самолета, на борту другого, и еще могли быть в дороге, поскольку мы нашли военнопленных, которых вывели накануне обмена из камер, но их не посадили в самолет, то цифра была около 200", - пояснила она.

Расследователям удалось опросить много украинских военных, которых в этот день перемещали на обмен и они убеждены, что второй самолет точно был и в него оккупанты поместили пленных сразу из нескольких мест содержания. При этом в РФ информацию о втором самолете ни разу не озвучивали и не комментировали.

"Их всех везли автозаками очень долго до какого-то аэродрома. Потом они ночевали в Каменск-Шахтинском, и на следующий день их посадили в самолеты, один из которых развернулся, получив новость о сбитии другого самолета", - добавила Катриченко.

Ил-76
Ил-76 / Инфографика: Главред

Катастрофа Ил-76 - что известно

Напомним, Главред писал, что 24 января 2024 года в Белгородской области РФ разбился самолет оккупантов Ил-76. Российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ сразу сообщили, что на борту военно-транспортного самолета якобы находились украинские военнопленные (65 человек).

Впоследствии бывший секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на борту самолета Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области РФ, не было украинских военнопленных. При этом у Украины нет достаточно информации о том, живы ли пленные, которых должны были обменять в тот день.

Почти через год уполномоченная по правам человека страны-агрессора России Татьяна Москалькова вышла с заявлением о том, что РФ уже передала украинской стороне тела военнопленных, которые якобы погибли на борту Ил-76. Тогда же в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что Украине действительно недавно передали останки погибших, однако они нуждаются в дополнительной идентификации.

Другие новости:

Что известно о катастрофе Ил-76 в Белгородской области

Утром 24 января 2024 года в Белгородской области в районе села Яблоново потерпел катастрофу российский военно-транспортный самолет Ил-76. Падение самолета произошло на фоне российского вторжения в Украину. Сообщается, что самолет перевозил ракеты к ЗРК С-300, пишет Википедия.

Сначала российские пропагандисты утверждали, что на борту находились украинские военнопленные, но не предоставили никаких фактов в подтверждение этого. В Минобороны Украины заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию Минобороны РФ об украинских военнопленных.

Главное управление разведки заявило, что не располагает информацией о том, кто именно находился на самолете, хотя подтвердило о запланированном на 24 января обмене пленными.

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