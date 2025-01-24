Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Оккупанты сжигают своих: как изменилась ситуация возле Часового Яра - Снегирев

Анна Косик
24 января 2025, 12:18
103
Россиянам приходится скрывать собственные потери, избавляясь от тел погибших.
Часов Яр, военная техника
Ситуация возле Часового Яра остается напряженной / Коллаж: Главред, фото: 40 ОБрБО, скрин с DeepState

Что сказал Снегирев:

  • Армия РФ пытается скрыть большие потери возле Часового Яра
  • ВСУ ведут тактическую оборону на подступах к городу
  • Враг потерял около 12-15 тысяч живой силы

Армия страны-агрессора России в районе Часового Яра, что в Донецкой области, вынуждена уничтожать тела погибших оккупантов из-за больших потерь на поле боя. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

По его словам, после захвата огнеупорного завода у врага есть определенные тактические продвижения в городской застройке, однако украинские защитники оказывают ожесточенное сопротивление и потери армии РФ колоссальные.

видео дня
Часов Яр Инфографика
Часов Яр / Инфографика: Главред

"Об этом свидетельствует тот факт, что оккупанты подожгли коллектор с сотней своих погибших вблизи Часового Яра, чтобы не забирать тела и скрыть колоссальные потери в личном составе", - пояснил аналитик.

Снегирев отметил, что к подобным методам враг прибегал еще в 2014-2015 годах. Таким образом противник пытается снизить панические настроения среди оккупантов, ведь их пропагандисты хвастаются продвижением к админгранице с Днепропетровщиной, однако на практике оно стоит им слишком дорого.

"Хочу напомнить, что до Днепропетровской области около 5 км. Для кого-то это кажется несущественным расстоянием, но дело в том, что в течение последнего месяца российские оккупанты смогли преодолеть в этом направлении расстояние в 1,5 километра, к тому же потери личного состава оккупационных войск, по данным самой же российской стороны, которые впоследствии были подтверждены и Главным управлением разведки Министерства обороны, это до 500 личного состава в сутки", - добавил он.

То есть за полтора километра украинской территории оккупационные силы РФ потеряли от 12 до 15 тысяч военных, что является очень высоким показателем.

Наступление армии РФ на Часов Яр - последние новости

Напомним, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак предупреждал, что российские оккупанты хотят создать масштабный котел на площади между Покровском и Часовым Яром. Однако, если враг будет видеть, что это слишком сложная задача, то будет достигать своей цели путем создания меньших котлов.

Накануне, как писал Главред, спикер ОТГ "Луганск" подполковник Дмитрий Запорожец сообщил, что Силы обороны Украины больше не контролируют территорию Часовоярского огнеупорного комбината.

Ранее также стало известно, что российские войска продолжают интенсивные наступательные действия на направлениях Часового Яра и Торецка. Оккупанты используют трубы канала Северский Донец-Донбасс для накопления сил и попыток прорвать оборону города.

Больше новостей с фронта:

Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ Часов Яр российские войска Фронт
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Одни из крупнейших в России: Генштаб подтвердил прилеты по Рязани и Брянску

Одни из крупнейших в России: Генштаб подтвердил прилеты по Рязани и Брянску

12:47Украина
Угроза окружения на востоке: в ВСУ назвали опасное направление

Угроза окружения на востоке: в ВСУ назвали опасное направление

12:39Украина
Последствия не имеют границ: из РФ на Украину сует экокатастрофа - где уже загрязнено

Последствия не имеют границ: из РФ на Украину сует экокатастрофа - где уже загрязнено

12:23Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху?" - причина удивляет

Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху?" - причина удивляет

Заморозка войны по линии фронта: Зеленский выдал заявление и раскрыл условия

Заморозка войны по линии фронта: Зеленский выдал заявление и раскрыл условия

"Благословила": Волочкова похвасталась зятем - 19-летняя Ариадна спешит замуж

"Благословила": Волочкова похвасталась зятем - 19-летняя Ариадна спешит замуж

Магнитная буря внезапно усиливается: когда страну атакует мощная солнечная вспышка

Магнитная буря внезапно усиливается: когда страну атакует мощная солнечная вспышка

"Попрут туда": РФ нацелилась на захват двух областей Украины – тревожный прогноз

"Попрут туда": РФ нацелилась на захват двух областей Украины – тревожный прогноз

Последние новости

13:02

Самолет с украинскими пленными был не один: новые детали катастрофы Ил-76

12:56

Известный блогер удивил признанием о проблемах с алкоголем и наркотиками

12:47

Одни из крупнейших в России: Генштаб подтвердил прилеты по Рязани и Брянску

12:43

Орбан выдвинул Киеву условие для продления санкций против РФ: чего хочет Венгрия

12:39

Угроза окружения на востоке: в ВСУ назвали опасное направление

Заморозка войны в Украине будет болезненной, Трамп настроен сделать все быстро - КлочокЗаморозка войны в Украине будет болезненной, Трамп настроен сделать все быстро - Клочок
12:23

Последствия не имеют границ: из РФ на Украину сует экокатастрофа - где уже загрязнено

12:18

Оккупанты сжигают своих: как изменилась ситуация возле Часового Яра - Снегирев

12:10

Аномальное тепло накроет Украину: когда будут рекордно высокие для зимы температуры

12:00

В первые 100 дней могут начаться переговоры с Россией, но это не равнозначно прекращению войны - Кулик

Реклама
11:59

"Сиди тихонько": украинский певец поплатился за критику беглеца Винника

11:50

РФ пытается прорвать оборону ВСУ под Купянском: ситуация обостряется

11:49

Трамп выгоняет из США известных россиян: кто попал под депортацию

11:24

Ультиматум Трампа не впечатлил Путина и может сыграть на руку Кремлю - WSJ

11:23

Кого не мобилизуют с 1 февраля 2025 года: полный перечень категорий

11:19

Китайский гороскоп на завтра 25 января: Кроликам - разочарование, Козлам - падение

10:50

Когда появятся миротворцы в Украине: Европа ведет переговоры с США - Bloomberg

10:50

КНДР ускорила подготовку войск к отправке в РФ - разведка Южной Кореи

10:44

Берем картофель и готовим новый рецепт: деруны за 5 минут

10:25

Украину атаковали почти 60 дронов: силы ПВО сбивали "Шахеды" в семи областяхФото

10:24

"Мы украиночки": путинистки Успенская и Повалий удивили совместным заявлением

Реклама
10:10

Армия РФ прорвалась в Донецкой области: в ISW раскрыли неутешительную ситуацию

09:58

Старшая дочь Ольги Сумской получила работу в Москве - детали

09:42

США введут самые сильные санкции, если РФ не завершит войну: Трамп сделал заявление

09:40

Трамп хочет создать самую сильную армию в мире: реализует ли планы президент СШАВидео

09:01

Wellboy публично поддержал певца-россиянина - детали скандала

08:28

Армия РФ продвинулась в районе "украинского плацдарма" на Курщине: детали от ISW

08:08

"Не ангел": Трамп раскритиковал Зеленского из-за войны в Украине

08:00

Как поставить точку в войне с Россией так, чтобы бои никогда не возобновилисьмнение

06:48

Взрывы на Киевщине: РФ атаковала дронами, есть жертвы и пострадавшиеФотоВидео

06:10

Нефтяные беды России: что ждет Путинамнение

05:55

Гороскоп на завтра 25 января: Овнам - неожиданный подарок, Львам - успех

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 8 секунд найти морковку

05:00

Какой сегодня праздник 24 января 2025 года: как не навлечь беду на свою семью

04:33

Гороскоп на февраль 2025 для Овнов: вдохновение, перемены и любовьВидео

03:50

Что такое "незабавки": лишь единицы смогут правильно объяснить словоВидео

03:08

Большинство совершает ошибку: названо лучшее время для питья кофе по утрам

02:30

"Попрут туда": РФ нацелилась на захват двух областей Украины – тревожный прогноз

02:10

Россия в огне: Москва и четыре области – под мощной атакой дронов

02:00

Развод или вынужденная пауза: Джастин Бибер отписался от жены в Instagram

01:30

90-летняя звезда "бондианы" перестала появляться на публике - что случилось

Реклама
01:30

Не в 2025 году: полковник сказал, когда начнутся мирные переговоры

00:57

Ермак: предлагаем зафиксировать цену в $30 за баррель российской нефти

23 января, четверг
23:55

В Польше хотят отобрать выплаты у неработающих украинцев

23:42

"Золотой век США": Клочок рассказал, что стоит за обещаниями ТрампаВидео

23:16

Отец Яниса Тиммы раскрыл детали семейных скандалов из-за Анны Седоковой

22:58

СМИ: Украина завершает разработку реформы для добровольного призыва 18-25-летних

22:31

США остановят международную поддержку на 90 дней: что будет с помощью Украине

22:27

Украина не в списке: внучка Софии Ротару назвала любимые страны

22:14

NYT раскрыл потери ВСУ на фронте: соотношение один к двум

22:14

"Я не могу выйти замуж": Камалия ошеломила публичным признанием

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять