Оккупанты сжигают своих: как изменилась ситуация возле Часового Яра - Снегирев

Россиянам приходится скрывать собственные потери, избавляясь от тел погибших.

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Ситуация возле Часового Яра остается напряженной / Коллаж: Главред, фото: 40 ОБрБО, скрин с DeepState

Что сказал Снегирев:

Армия РФ пытается скрыть большие потери возле Часового Яра

ВСУ ведут тактическую оборону на подступах к городу

Враг потерял около 12-15 тысяч живой силы

Армия страны-агрессора России в районе Часового Яра, что в Донецкой области, вынуждена уничтожать тела погибших оккупантов из-за больших потерь на поле боя. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

По его словам, после захвата огнеупорного завода у врага есть определенные тактические продвижения в городской застройке, однако украинские защитники оказывают ожесточенное сопротивление и потери армии РФ колоссальные.

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Часов Яр / Инфографика: Главред

"Об этом свидетельствует тот факт, что оккупанты подожгли коллектор с сотней своих погибших вблизи Часового Яра, чтобы не забирать тела и скрыть колоссальные потери в личном составе", - пояснил аналитик.

Снегирев отметил, что к подобным методам враг прибегал еще в 2014-2015 годах. Таким образом противник пытается снизить панические настроения среди оккупантов, ведь их пропагандисты хвастаются продвижением к админгранице с Днепропетровщиной, однако на практике оно стоит им слишком дорого.

"Хочу напомнить, что до Днепропетровской области около 5 км. Для кого-то это кажется несущественным расстоянием, но дело в том, что в течение последнего месяца российские оккупанты смогли преодолеть в этом направлении расстояние в 1,5 километра, к тому же потери личного состава оккупационных войск, по данным самой же российской стороны, которые впоследствии были подтверждены и Главным управлением разведки Министерства обороны, это до 500 личного состава в сутки", - добавил он.

То есть за полтора километра украинской территории оккупационные силы РФ потеряли от 12 до 15 тысяч военных, что является очень высоким показателем.

Наступление армии РФ на Часов Яр - последние новости

Напомним, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак предупреждал, что российские оккупанты хотят создать масштабный котел на площади между Покровском и Часовым Яром. Однако, если враг будет видеть, что это слишком сложная задача, то будет достигать своей цели путем создания меньших котлов.

Накануне, как писал Главред, спикер ОТГ "Луганск" подполковник Дмитрий Запорожец сообщил, что Силы обороны Украины больше не контролируют территорию Часовоярского огнеупорного комбината.

Ранее также стало известно, что российские войска продолжают интенсивные наступательные действия на направлениях Часового Яра и Торецка. Оккупанты используют трубы канала Северский Донец-Донбасс для накопления сил и попыток прорвать оборону города.

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Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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