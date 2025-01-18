В Донецкой области армия Украины отошла с важных позиций: в СМИ раскрыли детали

Силы обороны Украины контролируют около 30% территории Часового Яра.

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Где прорвались оккупанты / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, 31 отдельная механизированная бригада

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На территории огнеупорного завода оккупанты попытались закрепиться

Силы обороны Украины контролируют около 30% территории Часового Яра

Представитель ОТГ "Луганск" подполковник Дмитрий Запорожец сообщил, что Силы обороны Украины больше не контролируют территорию Часовоярского огнеупорного комбината.

Об этом сообщил информированный собеседник УП на направлении, а также спикер ОТГ "Луганск".

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"На территории огнеупорного завода противник попытался закрепиться, атакуя малыми и средними группами. Благодаря слаженным действиям подразделений БПС он был обнаружен в одном из помещений на территории огнеупорного завода и нанесен авиаудар. Враг понес потери", - говорится в заявлении Запорожца.

По информации собеседника УП, Силы обороны Украины контролируют около 30% территории Часового Яра. Территория комбината была надежным укреплением. Потеря - означает отступление в жилую, избитую обстрелами застройку.

Что известно о Часов Яре / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что российские купанты пытаются окружить Часов Яр с флангов. Станислав Бунятов отметил, что в Часовом Яру сейчас есть некоторые позиции, которые не контролирует ни одна из сторон. Также известно, что российская армия прорвалась в центр города Часов Яр в Донецкой области.

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