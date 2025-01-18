В Донецкой области армия Украины отошла с важных позиций: в СМИ раскрыли детали

Главное из материала:
- На территории огнеупорного завода оккупанты попытались закрепиться
- Силы обороны Украины контролируют около 30% территории Часового Яра
Представитель ОТГ "Луганск" подполковник Дмитрий Запорожец сообщил, что Силы обороны Украины больше не контролируют территорию Часовоярского огнеупорного комбината.
Об этом сообщил информированный собеседник УП на направлении, а также спикер ОТГ "Луганск".
"На территории огнеупорного завода противник попытался закрепиться, атакуя малыми и средними группами. Благодаря слаженным действиям подразделений БПС он был обнаружен в одном из помещений на территории огнеупорного завода и нанесен авиаудар. Враг понес потери", - говорится в заявлении Запорожца.
По информации собеседника УП, Силы обороны Украины контролируют около 30% территории Часового Яра. Территория комбината была надежным укреплением. Потеря - означает отступление в жилую, избитую обстрелами застройку.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что российские купанты пытаются окружить Часов Яр с флангов. Станислав Бунятов отметил, что в Часовом Яру сейчас есть некоторые позиции, которые не контролирует ни одна из сторон. Также известно, что российская армия прорвалась в центр города Часов Яр в Донецкой области.
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