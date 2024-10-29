Склад БК РФ под Луганском мощно сдетонировал, под раздачу попала делегация из Москвы

Главное:
- Россия разместила склад в районе хранилища бронетанковой техники
- Делегация из Москвы расследовала хищение снарядов
Во вторник утром 29 октября в результате атаки произошла мощная детонация склада боеприпасов россиян в окрестностях Луганска. Кадры взрыва на месте объекта опубликовали живущие рядом жители.
Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что попадание было по хранилищу снарядов.
Как рассказал в эфире 24 канала военный эксперт Алексей Селезнев, видимо, боеприпасы готовили как раз к отправке на фронт. Помимо прочего, взрыв мог повредить и военную технику русских.
OSINT-паблик Киберборошно пишет, что склад, скорее всего, был размещен возле руин хранилища бронетанковой техники.
Тем временем паблик "Кремлевская табакерка" сообщает о якобы ударе по московской делегации, в числе которой были три офицера. В общем, ликвидированы, по данным пропагандистов, 14 российских военных.
"Важные" офицеры прибыли в Луганск с проверкой как раз накануне удара, чтобы расследовать хищение снарядов на складе.
Взрыв на складе БК в Луганске 29 октября - смотрите видео:
"Была отправлена инспекция из Москвы. Вскоре после прибытия проверяющих произошел удар, прямо по ним", - рассказал один из собеседников издания.
Война в Украине - удары по россиянам
Как писал Главред, утром 29 октября в стране-агрессоре РФ был атакован Российский университет спецназа, расположенный в Чеченской республике.
Эксперт Defense Express Иван Киричевский отметил, что теоретически украинские беспилотники могли бы достичь Чечни и поразить университет спецназа в Гудермесе, поскольку расстояние до него составляет около 1000 км. Однако более важной целью в этом регионе является аэродром дальней авиации "Моздок", где базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС еще с советских времен.
Напомним, беспилотники неоднократно атаковали спиртзаводы на территории РФ. Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко объяснил, что такие предприятия производят компоненты, которые необходимы для вражеской авиации.
Какие потери российских войск за два года войны в Украине?
В Министерстве обороны Великобритании заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула 130 батальонных тактических групп - по меньшей мере 100 тыс. оккупантов.
По данным британской разведки, подтвержденные потери России включают более 2700 танков и 5000 БМП и БТР. Вероятно, погибшими и ранеными около 350 000 человек.
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