Склад БК РФ под Луганском мощно сдетонировал, под раздачу попала делегация из Москвы

В ЦПД при СНБО подтвердили удар по складу боеприпасов россиян.

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Взрыв в Луганске - все подробности / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео

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Россия разместила склад в районе хранилища бронетанковой техники

Делегация из Москвы расследовала хищение снарядов

Во вторник утром 29 октября в результате атаки произошла мощная детонация склада боеприпасов россиян в окрестностях Луганска. Кадры взрыва на месте объекта опубликовали живущие рядом жители.

Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что попадание было по хранилищу снарядов.

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Как рассказал в эфире 24 канала военный эксперт Алексей Селезнев, видимо, боеприпасы готовили как раз к отправке на фронт. Помимо прочего, взрыв мог повредить и военную технику русских.

OSINT-паблик Киберборошно пишет, что склад, скорее всего, был размещен возле руин хранилища бронетанковой техники.

Тем временем паблик "Кремлевская табакерка" сообщает о якобы ударе по московской делегации, в числе которой были три офицера. В общем, ликвидированы, по данным пропагандистов, 14 российских военных.

"Важные" офицеры прибыли в Луганск с проверкой как раз накануне удара, чтобы расследовать хищение снарядов на складе.

Взрыв на складе БК в Луганске 29 октября - смотрите видео:

"Была отправлена инспекция из Москвы. Вскоре после прибытия проверяющих произошел удар, прямо по ним", - рассказал один из собеседников издания.

Война в Украине - удары по россиянам

Как писал Главред, утром 29 октября в стране-агрессоре РФ был атакован Российский университет спецназа, расположенный в Чеченской республике.

Эксперт Defense Express Иван Киричевский отметил, что теоретически украинские беспилотники могли бы достичь Чечни и поразить университет спецназа в Гудермесе, поскольку расстояние до него составляет около 1000 км. Однако более важной целью в этом регионе является аэродром дальней авиации "Моздок", где базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС еще с советских времен.

Напомним, беспилотники неоднократно атаковали спиртзаводы на территории РФ. Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко объяснил, что такие предприятия производят компоненты, которые необходимы для вражеской авиации.

Какие потери российских войск за два года войны в Украине? В Министерстве обороны Великобритании заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула 130 батальонных тактических групп - по меньшей мере 100 тыс. оккупантов. По данным британской разведки, подтвержденные потери России включают более 2700 танков и 5000 БМП и БТР. Вероятно, погибшими и ранеными около 350 000 человек.

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