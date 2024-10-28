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Атаки на спиртзаводы РФ: почему это важно для украинской стратегии

Марина Фурман
28 октября 2024, 16:45
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По словам руководителя ЦПД, российская авиация не может функционировать без спирта.
Авиация РФ, пожар
Атаки на спиртзаводы РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Ключевые тезисы руководителя ЦПД:

  • Авиация оккупантов не сможет функционировать без спирта
  • Украина стремится ослабить российскую авиацию

Беспилотники неоднократно атаковали спиртзаводы на территории РФ. Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко объяснил, что такие предприятия производят компоненты, которые необходимы для вражеской авиации.

По словам руководителя, спиртзаводы используются для изготовления не только спирта, но и топлива для военных нужд.

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"Российская военная авиация не сможет без спирта. От топлива, до тормозных систем, от жидкостей для технических нужд, очистки, до антиобледенителей. И это касается как самолетов, так и вертолетов. Это все спирт", - заверил он.

Андрей Коваленко отметил, что удары по спиртзаводам - это удары по российской авиации, чтобы уменьшить их возможности.

Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Атаки украинских дронов вглубь России - последние новости

Как ранее писал Главред, в ночь на 28 октября беспилотники нанесли удары по нескольким промышленным объектам в Воронежской области РФ. Больше всего пострадало предприятие "Этанол-спирт" - один из ключевых заводов региона, на котором производят ракетное топливо.

В ночь с 26 на 27 октября в Тамбовской области РФ произошел пожар, из-за атаки беспилотников. Губернатор Максим Егоров заявил, что после полуночи по местному времени в Мичуринском муниципальном округе произошел "прилет" дронов. Как известно, пожар возник на диспетчерской станции Транснефть-Дружба в селе Новоникольское, где также расположен Мичуринский нефтеперерабатывающий завод.

Украинские воины в ночь на 23 октября во второй раз атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области РФ. Также Силы обороны испытали на прочность противовоздушную оборону временно оккупированного Крыма.

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