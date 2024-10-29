Вспышка и огромный столб дыма: в Луганске прогремели мощные взрывы

После взрывов в Луганске поднялся столб дыма, который видно из разных районов города.

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В Луганске прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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В Луганске мощная "бавовна"

Взрывы слышали во многих районах

Во временно оккупированном Луганске прогремели сильные взрывы во вторник утром, 29 октября.

Российские пропагандистские ресурсы сообщили о якобы работе вражеской ПВО над регионом.

видео дня

В то же время после взрывов в Луганске поднялся столб дыма, который видно из разных районов города.

Как отмечают в Сети, судя по масштабам прилетов, не исключен удар по складам с БК российских оккупантов.

Смотрите видео - в Луганске прогремели взрывы:

/ Скриншот

Что такое "бавовна" Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред. Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках". Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна". "Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

Ранее сообщалось о том, что в Луганске взорвали авто вместе с военным-оккупантом. Внутри взорванной машины находился офицер российской оккупационной армии, сообщили в ГУР.

Как сообщалось ранее, во временно оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль, в котором находился "начальник физической охраны" Запорожской АЭС Андрей Короткий. Он был коллаборационистом, причастным к организации военных преступлений и репрессий против украинцев во время оккупации.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в центре Луганска взорвался автомобиль. В нем находились российские солдаты.

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