Вспышка и огромный столб дыма: в Луганске прогремели мощные взрывы

Главное:
- В Луганске мощная "бавовна"
- Взрывы слышали во многих районах
Во временно оккупированном Луганске прогремели сильные взрывы во вторник утром, 29 октября.
Российские пропагандистские ресурсы сообщили о якобы работе вражеской ПВО над регионом.
В то же время после взрывов в Луганске поднялся столб дыма, который видно из разных районов города.
Как отмечают в Сети, судя по масштабам прилетов, не исключен удар по складам с БК российских оккупантов.
Смотрите видео - в Луганске прогремели взрывы:
Что такое "бавовна"
Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред.
Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках".
Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна".
"Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.
Ранее сообщалось о том, что в Луганске взорвали авто вместе с военным-оккупантом. Внутри взорванной машины находился офицер российской оккупационной армии, сообщили в ГУР.
Как сообщалось ранее, во временно оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль, в котором находился "начальник физической охраны" Запорожской АЭС Андрей Короткий. Он был коллаборационистом, причастным к организации военных преступлений и репрессий против украинцев во время оккупации.
Напомним, как ранее сообщал Главред, в центре Луганска взорвался автомобиль. В нем находились российские солдаты.
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