Майор РФ взлетел на воздух: в Луганске взорвали авто вместе с военным-оккупантом

Внутри взорванной машины находился офицер российской оккупационной армии, сообщили в ГУР.

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В Луганске взорван офицер РФ Дмитрий Первуха / Коллаж: Главред, фото: t.me/DIUkraine

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о том, что в центре оккупированного РФ Луганска уничтожен российский военный преступник - майор Дмитрий Первуха.

Как уточняется в Telegram ГУР, 18 октября 2024 года около 11:40 в центре временно оккупированного Луганска взорвался автомобиль УАЗ "Патриот".

"Внутри машины находился офицер российской оккупационной армии - майор Первуха Дмитрий Владимирович. В результате взрыва причастный к военным преступлениям захватчик – уничтожен", — говорится в сообщении.

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ГУР информирует, что Первуха состоял на службе подчиненного генштабу вс рф 273-го разведывательного центра (в/ч 53847), чей пункт постоянной дислокации расположен в городе новосибирск.

Screenshot / t.me/DIUkraine

"На оккупированных территориях Украины майор Первуха занимал должность так называемого "начальника штаба по службе войск и безопасности военной службы", — добавили в ГУР.

/ t.me/DIUkraine

Успешные операции ГУР В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции. В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта. 8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

Ранее сообщалось о том, что в центре Луганска взорвался автомобиль. В нем находились российские солдаты.

Напомним, 16 октября под Москвой застрелили 44-летнего офицера ГРУ Никиту Кленкова. Заместитель командира Центра подготовки Сил Спецопераций Вооруженных сил РФ, который недавно вернулся с войны против Украины, выехал из собственного дома в направлении Пятницкого шоссе. Возле выезда из села Меленки неизвестные открыли огонь по его автомобилю, в результате чего Кленков скончался на месте.

Как сообщалось ранее, во временно оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль, в котором находился "начальник физической охраны" Запорожской АЭС Андрей Короткий. Он был коллаборационистом, причастным к организации военных преступлений и репрессий против украинцев во время оккупации.

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