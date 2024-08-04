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Летели ракеты и серия взрывов: Луганск весь в дыму после мощных "прилетов"

Ангелина Подвысоцкая
4 августа 2024, 18:36
142
Российские оккупанты утверждают, что удары были нанесены ракетами ATACMS и Storm Shadow.
удар по Луганску
В Луганске прогремела серия взрывов / Коллаж: Главред, фото: ТАСС

На территории оккупированного Луганска прогремела серия очень мощных взрывов. Российские оккупанты обвиняют во всем Украину и заявляют, что ВСУ якобы атаковали врага ракетами ATACMS и Storm Shadow. Фото и видео "прилетов" уже разлетелись в Сети.

По данным росСМИ, в Луганске насчитали 12 взрывов. Предварительно, удар был нанесен во Высшему авиационному училище штурманов и по Луганскому машиностроительному заводу.

  • Мощный обстрел Луганска 4 августа
    Мощный обстрел Луганска 4 августа фото: ТАСС
  • Мощный обстрел Луганска 4 августа
    Мощный обстрел Луганска 4 августа фото: ТАСС
  • Мощный обстрел Луганска 4 августа
    Мощный обстрел Луганска 4 августа фото: ТАСС
  • Мощный обстрел Луганска 4 августа
    Мощный обстрел Луганска 4 августа фото: ТАСС
  • Мощный обстрел Луганска 4 августа
    Мощный обстрел Луганска 4 августа фото: ТАСС
  • Мощный обстрел Луганска 4 августа
    Мощный обстрел Луганска 4 августа фото: ТАСС
  • Мощный обстрел Луганска 4 августа
    Мощный обстрел Луганска 4 августа фото: Telegram
  • Мощный обстрел Луганска 4 августа
    Мощный обстрел Луганска 4 августа фото: Telegram
  • Мощный обстрел Луганска 4 августа
    Мощный обстрел Луганска 4 августа фото: Telegram
  • Мощный обстрел Луганска 4 августа
    Мощный обстрел Луганска 4 августа фото: Telegram
  • Мощный обстрел Луганска 4 августа
    Мощный обстрел Луганска 4 августа фото: Telegram
  • Мощный обстрел Луганска 4 августа
    Мощный обстрел Луганска 4 августа фото: Telegram
  • Мощный обстрел Луганска 4 августа
    Мощный обстрел Луганска 4 августа фото: Telegram
  • Мощный обстрел Луганска 4 августа
    Мощный обстрел Луганска 4 августа фото: Telegram

Глава "ЛНР" Пасечник утверждает, что российских оккупантов якобы атаковали 8 ракет ATACMS и 4 ракеты Storm Shadow. При этом он утверждает, что россиянам якобы удалось сбить часть ракет, после чего "загорелась сухая трава".

видео дня

Он также утверждает, что удар был якобы по помещениям, где были цистерны с топливом.

Смотрите видео о взрывах в Луганске:

взрывы в Луганске
В Луганске прогремела серия взрывов / фото: скриншот

Атака на аэродром Морозовск - последние новости

Как писал Главред, украинские силы обороны в ночь на субботу, 3 августа, нанесли удар по аэродрому "Морозовск" в России. Взрывы прогремели на всей территории аэропорта.

Согласно спутниковым снимкам, оккупанты оперативно убрали самолеты со стоянки рядом со складами. Однако точная степень повреждений авиатехники пока не установлена.

СМИ со ссылкой на ГУР Минобороны заявили, что беспилотники военной разведки Украины поразили склад горюче-смазочных материалов в Ростовской области. Склад обеспечивал военные подразделения РФ на оккупированном Донбассе.

Последний раз ВСУ атаковали Морозовск 22 июля. На аэродроме мог быть уничтожен бомбардировщик Су-34 оккупантов, а также поражены горюче-смазочные материалы.

Всего украинские силы атаковали аэродром минимум 4 раза за весь период полномасштабного вторжения России. Однако удар 3 августа считается самым успешным.

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