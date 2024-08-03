ГУР мощно атаковали крупный склад оккупантов под Ростовом - источник

Стало известно, что поражение объекта произошло с помощью 15 беспилотников типа Obsidian проекта Nayan.

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ГУР атаковали завод под Ростовом / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

В ночь на 3 августа беспилотники Главного управления разведки Министерства обороны поразили склад горюче-смазочных материалов в Ростовской области России.

Собеседник в украинской разведке рассказал для LIGA.net, что склад принадлежит комбинату "Атлас" Управления федерального агентства государственных резервов. Он расположен вблизи города Каменск-Шахтинский в Ростовской области РФ.

Собеседник отметил, что данный склад обеспечивает поставки горюче-смазочных материалов военным частям и подразделениям россиян, которые дислоцируются на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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Он добавил, что поражение объекта произошло с помощью 15 беспилотников типа Obsidian проекта Nayan.

По состоянию на утро 3 августа пожар на комбинате продолжается, что подтверждается большим количеством видео и фото в социальных сетях. Подробные результаты операции пока выясняются.

Что такое "хлопок" Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (прежде всего - газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред. Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ регулярно начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, вероятно, по указанию Кремля, не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках". Кто-то из украинских пользователей соцсетей решил скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов. Потому что на украинском растение "хлОпок" называется "хлопок". "Хлопок сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

Напомним, что в ГУР подтвердили поражение Ту-22М3 на аэродроме "Оленья". Поражение российского аэродрома и НПЗ стало "олимпийским достижением" украинских защитников, отметил Андрей Юсов.

Появились новые спутниковые снимки последствий удара по аэродрому РФ под Ростовом. Аэродром атаковали дроны в ночь на субботу. На спутниковом снимке, сделанном после удара, можно увидеть три очага пожара.

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