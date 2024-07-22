ATACMS добили технику РФ на ремонте: подробности новых взрывов в Крыму

В результате атаки ATACMS на военные объекты захваченного Россией Крыма в воскресенье, 21 июля, оккупанты потеряли военную технику.
Как пишет оппозиционный российский Telegram ASTRA, взрывы раздались вчера около 7:00 часов утра в селе Новостепное Джанкойского района.
По данным издания, удар был нанесен 4 ракетами ATACMS. В результате была повреждена военная техника, находящаяся на ремонте.
Накануне "губернатор" оккупированной части Херсонщины, коллаборант и предатель Украины Владимир Сальдо заявлял о сбитии двух ракет ATACMS, которые летели в сторону Крыма.
Взрывы в Крыму - последние новости
Как писал Главред, утром, 21 июля, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Местные телеграм-каналы сообщали, что перед 8 утра на полуострове объявили воздушную тревогу, а затем жители разных районов начали сообщать о звуках взрывов.
Через некоторое время местные пропагандисты тоже прервали молчание и начали распространять информацию о якобы ударах со стороны Украины, в частности ракетами ATACMS. Украинская сторона пока не подтверждает эту информацию.
Незаконная аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.
Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.
Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.
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