ATACMS добили технику РФ на ремонте: подробности новых взрывов в Крыму

О "трехсотых" или "двухсотых" среди оккупантов в настоящее время не сообщается.

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У оккупантов в Крыму снова потери / Коллаж Главреда. Фото: Википедия, ASTRA

В результате атаки ATACMS на военные объекты захваченного Россией Крыма в воскресенье, 21 июля, оккупанты потеряли военную технику.

Как пишет оппозиционный российский Telegram ASTRA, взрывы раздались вчера около 7:00 часов утра в селе Новостепное Джанкойского района.

По данным издания, удар был нанесен 4 ракетами ATACMS. В результате была повреждена военная техника, находящаяся на ремонте.

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Накануне "губернатор" оккупированной части Херсонщины, коллаборант и предатель Украины Владимир Сальдо заявлял о сбитии двух ракет ATACMS, которые летели в сторону Крыма.

Взрывы в Крыму - последние новости

Как писал Главред, утром, 21 июля, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Местные телеграм-каналы сообщали, что перед 8 утра на полуострове объявили воздушную тревогу, а затем жители разных районов начали сообщать о звуках взрывов.

Через некоторое время местные пропагандисты тоже прервали молчание и начали распространять информацию о якобы ударах со стороны Украины, в частности ракетами ATACMS. Украинская сторона пока не подтверждает эту информацию.

ATACMS - основные характеристики / Инфографика Главреда

Незаконная аннексия Крыма В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова. Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.

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