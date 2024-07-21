Взрывы, работа ПВО и дым в небе над Крымом: оккупанты заявляют о работе ATACMS

Утром, 21 июля, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Местные телеграм-каналы сообщают, что перед 8 утра на полуострове объявили воздушную тревогу, а затем жители разных районов начали сообщать о звуках взрывов.
Оккупационные войска традиционно заявили о работе противовоздушной обороны. Громко было по меньшей мере в трех районах - Джанкойском, Красногвардейском и Красноперекопском.
"В Джанкое работает ПВО, над селом Новостепное поднимается дым", - впоследствии сообщили местные паблики.видео дня
Через некоторое время местные пропагандисты тоже прервали молчание и начали распространять информацию о якобы ударах со стороны Украины, в частности ракетами ATACMS. Украинская сторона пока не подтверждает эту информацию.
Атаки ВСУ на Крым
С начала полномасштабного вторжения России, Украина начала бить по военным объектам врага как и непосредственно на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях. Крым не стал исключением. Еще в июле 2022 года на полуострове зафиксировали атаку БпЛА на штаб Черноморского флота ВМФ России в Севастополе.
По состоянию на сейчас украинские силы во время атак на Крым уничтожили уже несколько баз, судов, систем ПВО и других стратегически важных объектов оккупантов.
Ситуация во временно оккупированном Крыму - последние новости
Недавно морские и воздушные дроны СБУ поразили российскую базу береговой охраны на озере Донузлав в захваченном РФ Крыму. В результате комбинированной атаки морских и воздушных дронов по базе береговой охраны РФ были поражены и выведены из строя штаб с пунктом управления, склад боеприпасов и техники, электроподстанция, технические сооружения, огневые позиции врага.
Ранее сообщалось, что любое движение больших десантных кораблей РФ в сторону Севастополя или в обратном направлении превращается в сложный квест. Враг вынужден постоянно обеспечивают боевую охрану БДК, запуская вперед скоростные лодки. Но, это тоже вопрос времени.
Напомним, в середине июля во временно оккупированном Крыму вспыхнули масштабные пожары. В российском МЧС утверждают, что загорелась "сухая трава" в Коктебеле и Симферопольском районе. В частности, пожар площадью 5 га зафиксирован в районе села Урожайное.
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