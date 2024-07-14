Планы РФ по ядерному оружию в Крыму: в ГУР сделали заявление о ситуации

В оккупированном Крыму есть носители ядерного оружия страны-оккупанта России и склады, где могло бы располагаться такое оружие, сказали в ГУР Минобороны.

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В Крыму нет ядерного оружия РФ - ГУР / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Российские оккупационные войска провели частичное восстановление советских складов ядерного оружия Феодосия-13 в захваченном Крыму. Однако ядерных вооружений враг там пока не разместил. Склады используются для хранения обычных боеприпасов.

Как сообщает Суспільне Крим, в ГУР рассказали о том, что россияне не размещали ядерное оружие на оккупированном Крымском полуострове. Перевозки таких вооружений также не фиксировались.

В ГУР акцентировали внимание и на том, что ядерное оружие по-прежнему доступно для РФ, поскольку его носителями являются боевая авиация, корабли, и катера в Крыму. Ядерное оружие может использоваться и в артиллерийских выстрелах и ракетах типа Искандер.

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Россия могла разместить в Крыму ядерное оружие, есть такие признаки, сообщал в конце лета позапрошлого года Центр оборонных стратегий при СНБО. Аналитики тогда пришли к выводу, что на оккупированном полуострове восстановлена инфраструктура для ядерного оружия.

РФ разместила в Крыму носители ядерного оружия, отмечал представитель ГУР Андрей Черняк. Также он добавил, что в Киеве знают, где находится тактическое ядерное оружие России и куда его перемещают.

Россия не применит ядерное оружие, когда ВСУ зайдут в Крым, считает глава ГУР Кирилл Буданов. По его словам, ядерная риторика россиян – это выдумка российской пропаганды.

Кратко о ядерном оружии / Инфографика: Главред

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