УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Крыму вспыхнули масштабные пожары: что произошло

Яна Ставская
15 июля 2024, 20:42
244
Кроме того, в Севастополе прогремел один взрыв. Что происходит на полуострове - читайте ниже на Главреде.
В Крыму вспыхнули масштабные пожары: что произошло
Оккупанты утверждают, что горит "сухая трава" / Коллаж Главреда. Фото: Крымский ветер, Радио Свобода

В оккупированном Крыму в понедельник, 15 июля, вспыхнули масштабные пожары.

Как пишет Радио Свобода, в российском МЧС утверждают, что загорелась "сухая трава" в Коктебеле и Симферопольском районе.

В частности, пожар площадью 5 га зафиксирован в районе села Урожайное. Еще в одном месте - в районе некоммерческого общества "Дружба" - огонь якобы охватил 15 га.

видео дня

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев также сообщает о якобы возгорании "травы и сухих кустов" в районе села Вишневое.

Тогда как движение партизан "Крымский ветер" пишет об "одиночном взрыве" в Севастополе.

Радио Свобода

Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.

Взрывы в Крыму - последние новости

На мысе Фиолент, что в оккупированном Крыму, вечером в четверг, 4 июля, прогремел взрыв, затем захватчики включили тревогу. Позже появилась информация о работе вражеской ПВО на севере Красногвардейского. Параллельно фиксировалась активность российской боевой авиации и флота неподалеку от Севастополя.

Как отмечала западная пресса, Украина все чаще бьет по логистике и критической инфраструктуре военных объектов во временно оккупированном Крыму. Недавний ракетный удар Киева был призван снизить возможности России на полуострове, нацеливаясь по аэродромам.

По состоянию на июнь 2024 года Украина уничтожила почти три десятка кораблей Черноморского флота РФ. Основными целями ударов ВСУ были ракетоносцы, поскольку они представляют наибольшую угрозу.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине масштабный пожар новости Крыма взрыв пожар война России и Украины
Реклама

Главное за день

Зеленский срочно изменил военный состав Ставки верховного главнокомандующего

Зеленский срочно изменил военный состав Ставки верховного главнокомандующего

20:41 Украина
Удары ATACMS по России: в Пентагоне объяснили, почему они против

Удары ATACMS по России: в Пентагоне объяснили, почему они против

20:03 Украина
Грозы и дожди: в каких регионах жесткая непогода спасет от жары

Грозы и дожди: в каких регионах жесткая непогода спасет от жары

19:42 Синоптик
Все главные новости
Реклама

Популярное

Ошибку на картинке за 6 секунд найдет только гений: сложная загадка на внимательность 9472

Ошибку на картинке за 6 секунд найдет только гений: сложная загадка на внимательность

Украину накроет новая порция африканской жары: синоптик сказал, когда ждать похолодания 6011

Украину накроет новая порция африканской жары: синоптик сказал, когда ждать похолодания

Испанский стыд : путинистка Анастасия Волочкова ошарашила своим видом 2686

"Испанский стыд": путинистка Анастасия Волочкова ошарашила своим видом

Когда один выстрел меняет мировую историю 2369

Когда один выстрел меняет мировую историю

Последние новости

21:41

"Бывший" Дорофевой женился во второй раз: Позитив показал нежные фото с женой

20:42

В Крыму вспыхнули масштабные пожары: что произошло

20:41

Зеленский срочно изменил военный состав Ставки верховного главнокомандующего

20:16

Правильный способ использования солонки и перечницы поразил людей

20:03

Удары ATACMS по России: в Пентагоне объяснили, почему они против

У демократов есть время снять Байдена с гонки до середины августа - КраевУ демократов есть время снять Байдена с гонки до середины августа - Краев
19:48

Быстро и вкусно: как замариновать крылышки для шашлыка - идеальный рецептВидео

19:42

Грозы и дожди: в каких регионах жесткая непогода спасет от жары

19:31

"Почет и светлая память": на войне погиб известный украинский артист

19:26

Германия отреагировала на угрозы Кремля направить ракеты на Европу

Реклама
19:10

Покушение на Дональда Трампа: ошибки, на которых никто не училсямнение

19:04

Будет очень много часов без света: график отключения электроэнергии на 16 июля

18:38

Как долго можно хранить бензин в баке автомобиля: ответ удивит многихВидео

18:25

Как быстро припарковать автомобиль: автомобилисты раскрыли лайфхак с зеркаламиВидео

18:18

Где сейчас София Ротару: родная сестра артистки ответила на вопрос

18:16

Путин окружил свою резиденцию в Валдае забором из "Панцирей"

17:35

"Вы там были?": Словакия опозорилась реакцией на удар РФ по Охматдету

17:33

Танковый "борт" в Украину: Испания передает новую партию военной помощи

17:21

Быстро и без химии: как избавиться от запаха тухлого мяса в холодильникеВидео

17:10

Не будет газа: Зеленский - о том, почему Польша обязана сбивать ракеты над Украиной

17:04

О наступлении речь не шла: Зеленский объяснил слова о "14 бригадах без оружия"

Реклама
16:40

Не останется молодости и красоты: чем нельзя умываться 16 июля - приметы

16:35

Безуглую сняли с должности в комитете по нацбезопасности: депутат выдала заявление

16:28

Смерть Шеннен Доэрти: в Сети появилось последнее прижизненное фото актрисы

16:08

Как охладить автомобиль без кондиционера: лайфхак, который спасет в жару

15:58

Популярный украинский шоумен оказался под капельницей

15:50

Зеленский назвал сроки подготовки второго Саммита мира и заговорил об участии РФ

15:41

Мобилизация, удары по России и 25 Patriot: главное с пресс-конференции Зеленского

15:38

Намекнул на Польшу: Зеленский рассказал о проблемных партнерах Украины

15:28

НАПК уличила партию Порошенко на выводе 35 млн грн из госбюджета на собственный счет – движение "Чесно"

15:27

"Мир только в Европе": Краев рассказал, чего ждать Украине после саммита НАТО

15:13

Жена Евгения Кота показала фигуру через 5 дней после родов

15:03

Есть ли угроза для Украины: Зеленский о вероятности победы Трампа на выборах

14:42

Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 июля: Девы - не молчите, Рыбам - общение

14:36

Цвет имеет значение: как выбрать спелый арбуз со сладкой мякотью - 5 правилВидео

14:30

Церковный праздник 16 июля: что нельзя делать в этот день

14:28

Делает ставку на Трампа: с чем могут быть связаны недавние вояжи Орбана

14:16

В Украине температура подскочит до +42°: синоптик назвала, где будет жарче всего

13:43

Украина тайно получила от Германии пакет военной помощи с танками

13:16

Как убрать царапины на солнцезащитных очках за 10 минутВидео

13:15

Украинцев предупредили о жестких графиках и максимальных сроках отключений света

Реклама
12:38

Гороскоп на завтра 16 июля: Овнов ждут перемены, Весам - важное решение

12:16

"Положительная тенденция": в Украине растет уровень мобилизации - Reuters

12:14

На Одесчине застрелили дезертира: военные сбежали из части и шли в Молдову

12:00

Что ждет военнообязанных с 17 июля: пояснение юристов

11:56

"Дно давно пробито": путинистку Лолиту затравили в РФ - что случилось

11:56

В Мариуполе прогремели взрывы, оккупанты подняли в небо авиацию

11:19

Украину накроет новая порция африканской жары: синоптик сказал, когда ждать похолодания

11:15

Дроны взорвали воинскую часть: стали известны детали удара по целям РФ в Крыму

11:13

Из-за больших потерь: Сирский направил проверку в одну из бригад ВСУ - Генштаб

10:21

Китайский гороскоп на завтра 16 июля: Драконам - семейные проблемы, Собакам - критика

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять