В Крыму вспыхнули масштабные пожары: что произошло

Кроме того, в Севастополе прогремел один взрыв. Что происходит на полуострове - читайте ниже на Главреде.

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Оккупанты утверждают, что горит "сухая трава" / Коллаж Главреда. Фото: Крымский ветер, Радио Свобода

В оккупированном Крыму в понедельник, 15 июля, вспыхнули масштабные пожары.

Как пишет Радио Свобода, в российском МЧС утверждают, что загорелась "сухая трава" в Коктебеле и Симферопольском районе.

В частности, пожар площадью 5 га зафиксирован в районе села Урожайное. Еще в одном месте - в районе некоммерческого общества "Дружба" - огонь якобы охватил 15 га.

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Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев также сообщает о якобы возгорании "травы и сухих кустов" в районе села Вишневое.

Тогда как движение партизан "Крымский ветер" пишет об "одиночном взрыве" в Севастополе.

Радио Свобода Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.

Взрывы в Крыму - последние новости

На мысе Фиолент, что в оккупированном Крыму, вечером в четверг, 4 июля, прогремел взрыв, затем захватчики включили тревогу. Позже появилась информация о работе вражеской ПВО на севере Красногвардейского. Параллельно фиксировалась активность российской боевой авиации и флота неподалеку от Севастополя.

Как отмечала западная пресса, Украина все чаще бьет по логистике и критической инфраструктуре военных объектов во временно оккупированном Крыму. Недавний ракетный удар Киева был призван снизить возможности России на полуострове, нацеливаясь по аэродромам.

По состоянию на июнь 2024 года Украина уничтожила почти три десятка кораблей Черноморского флота РФ. Основными целями ударов ВСУ были ракетоносцы, поскольку они представляют наибольшую угрозу.

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