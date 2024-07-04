УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Крыму прогремел взрыв: у российской РЭБ поднялся столб дыма - соцсети

Яна Ставская
4 июля 2024, 17:33
194
Сигнал тревоги российские захватчики включили уже после взрыва возле Севастополя.
В Крыму прогремел взрыв: у российской РЭБ поднялся столб дыма - соцсети
В Крыму снова "горячо" / Коллаж Главреда. Фото: Крымский ветер

На мысе Фиолент, что в оккупированном Крыму, вечером в четверг, 4 июля, прогремел взрыв, затем захватчики включили тревогу, пишет движение "Крымский ветер".

Сразу после взрыва в небо поднялся столб серого дыма в районе дислокации российской РЭБ.

В связи с объявленной воздушной тревогой был немедленно перекрыт Крымский мост.

видео дня

Российские паблики тем временем писали, что взрывы якобы были связаны с "утилизацией" боеприпасов на месте прилета по складу "Шахедов" в селе Флотское.

Оккупационные "власти" причину взрывов не называли.

В то же время около 16:15 по киевскому времени появилась информация о работе вражеской ПВО на севере Красногвардейского.

Параллельно фиксировалась активность российской боевой авиации и флота неподалеку от Севастополя.

Незаконная аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.

Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.
Киев считает Крым украинским.

Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова - ввели санкции.

Взрывы в Крыму - последние новости

1 июля во временно оккупированном Россией Крыму прогремела серия взрывов. В частности, "громко" было в Севастополе и в Балаклаве. Так называемый глава Севастополя Михаил Развожаев заявлял об уничтожении четырех "воздушных целей" в небе над акваторией и в районе Балаклавы.

В результате атаки, по сообщению кремлевских пропагандистов, якобы были ликвидированы 26 российских военнослужащих, еще около 20 ранены, 4 - в тяжелом состоянии. Пропагандисты также ныли, что есть потери в технике.

На следующий день, 2 июля, у российских оккупантов в районе Казачьей бухты произошел жесткий пожар. По предварительным данным, загорелась воинская часть, где расположилась 810-я бригада морской пехоты РФ.

Как отмечал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, Силы обороны в первую очередь пытаются уничтожить систему управления войсками оккупантов в Крыму.

"Эта работа продолжается. И мы говорим не то, что о перспективе, а просто об обычной рутинной работе", - говорил он.

По состоянию на июнь 2024 года Украина уничтожила почти три десятка кораблей Черноморского флота РФ. Основными целями ударов ВСУ были ракетоносцы, поскольку они представляют наибольшую угрозу.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ новости Крыма взрыв война России и Украины
Реклама

Главное за день

В Крыму прогремел взрыв: у российской РЭБ поднялся столб дыма - соцсети

В Крыму прогремел взрыв: у российской РЭБ поднялся столб дыма - соцсети

17:33 Украина
14 бригад сейчас без оружия: Зеленский "на пальцах" объяснил неуместность "графиков" наступления

14 бригад сейчас без оружия: Зеленский "на пальцах" объяснил неуместность "графиков" наступления

16:34 Украина
"Сравнивают с землей": Гетьман заявил о подготовке отхода ВСУ из Часового Яра

"Сравнивают с землей": Гетьман заявил о подготовке отхода ВСУ из Часового Яра

16:23 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

На грани развода: российский шоумен сообщил о проблемах Пугачевой и Галкина 4483

На грани развода: российский шоумен сообщил о проблемах Пугачевой и Галкина

Находится в доме престарелых : российский ведущий рассказал, что происходит с Кларой Новиковой на самом деле 3543

"Находится в доме престарелых": российский ведущий рассказал, что происходит с Кларой Новиковой на самом деле

Только гений найдет ошибку на рисунке за 5 секунд: непростая загадка для самых сообразительных 3442

Только гений найдет ошибку на рисунке за 5 секунд: непростая загадка для самых сообразительных

Ливни и грозы: украинские регионы накрывает новая буря 3275

Ливни и грозы: украинские регионы накрывает новая буря

Последние новости

18:56

Жена Дмитрия Гордона впервые рассказала, как журналист сделал ей предложение

18:43

РФ не прекратит убивать людей в Украине: Путин сделал возмутительное заявление

18:30

"Мама Верки Сердючки" Инна Белоконь впервые показала внучку

18:29

Не подведут с помощью: топ-4 знака зодиака, которые дают лучшие советы

18:26

США передали Украине миниТЭС - сколько подключили и какова их задача

Десятки тысяч солдат, туннельная война и ядерный удар: Жданов – об отправке войск КНДР в УкраинуДесятки тысяч солдат, туннельная война и ядерный удар: Жданов – об отправке войск КНДР в Украину
18:09

Легендарного писателя Нила Геймана обвинили в насилии и домогательствах

18:02

Словакия планирует поставлять в Украину больше электроэнергии: названы сроки

17:55

Лидер группы Бумбокс впервые за долгое время признался, где служит сейчас

17:41

Как россияне угрожают жителям ВОТ, которые не хотят получать паспорт РФ

Реклама
17:33

В Крыму прогремел взрыв: у российской РЭБ поднялся столб дыма - соцсети

17:24

Полноценный огород дома: как вырастить помидоры на балконе

17:11

С кем нужно провести вечером в этот день: важные приметы 5 июля

17:04

Новейший украинский корвет и экипаж готовы - когда смогут выполнять задачи

16:49

Популярная украинская актриса потеряла слух - что произошло

16:48

Какая женщина донесет больше воды: сложная загадка, которую надо разгадать за 5 секунд

16:34

14 бригад сейчас без оружия: Зеленский "на пальцах" объяснил неуместность "графиков" наступления

16:29

Почему на стенах появляется плесень: как избавится от нее навсегда

16:28

Это улучшит ваш сон и здоровье: как постирать подушку в домашних условиях

16:23

"Сравнивают с землей": Гетьман заявил о подготовке отхода ВСУ из Часового Яра

16:17

Мы можем заставить Россию закончить войну в этом году - Зеленский

Реклама
16:01

Нардеп озвучил количество забронированных военнообязанных в Украине

15:53

Эксперт объяснил, много ли угроз Украине принесет избрание Трампа

15:53

Мама-полицейская, военнослужащая, шахтерка и бодибилдер: подробности "Міняю жінку" на "1+1 Украина"Видео

15:41

РФ выпустила по Киеву уже 20 "Кинжалов", ни один не достиг города — Воздушные силы

15:36

Как убрать заломы на обуви за 10 минут - станут снова гладенькими

15:23

Как избавиться от волос в сливе: 2 лучших способа

15:12

Можно переломить ситуацию на фронте: в МИД назвали два ключевых решения

15:11

Зеленский сделал заявление об истинной роли Ермака в жизни Украины

15:08

РФ обстреляла 6 аэродромов Украины: россияне пытаются выследить F-16

15:07

Как ускорить интернет на телефоне: об этой функции знают единицы

15:07

Чем заменить курение сигарет: как справиться с сильной тягой к табачному дыму

14:52

Что означает слово "підщурити": лишь единицы знают правильный ответВидео

14:37

В сети появилось первое фото Отара Кушанашвили после реанимации

14:24

В Европе вспышка смертоносного вируса - где и что о нем известно

14:15

Нардепы Порошенко прогуляли более половины голосований по вступлению Украины в ЕС, - "ЧЕСНО"

14:10

Ударит +40: в каких областях Украины скоро будет очень жарко

13:59

Как молодожены: Бекхэмы повторили свадебную фотосессию на 25-летие брака

13:54

Украинское спецподразделение спасло из плена морпеха - детали дерзкой операцииВидео

13:39

Как приготовить цветную капусту: получится просто "улет"Видео

13:32

Дроны ударили по военной части ГРУ в русской глубинке: есть пострадавшие

Реклама
13:19

"Люблю больше, чем мужа": Повалий рассказала, как флиртует с другими

12:52

Мальчик или девочка: Федишин впервые высказалась про третью беременность

12:45

Проверки газовых счетчиков: при каком из нарушений "голубое топливо" отключат

12:25

"РФ сосредоточит кулак и начнет еще одно вторжение": Зеленский заявил о новой опасности

12:11

В Украине начинается учебный год на месяц раньше: в чем причина

12:03

Российские военные быстро заканчиваются - Жданов ответил почему

12:00

Выборы в США и война в Украине: почему Трамп не так страшен, как его малюютмнение

11:59

Отправит ли Ким Чен Ын войска в Украину: Жданов раскрыл сценарий нападения

11:57

Парижские каникулы: Потап отправился на отдых с сыном

11:46

Ким Чен Ын может предоставить Путину десятки тысяч человек: Жданов оценил риски

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять