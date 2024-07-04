В Крыму прогремел взрыв: у российской РЭБ поднялся столб дыма - соцсети

Сигнал тревоги российские захватчики включили уже после взрыва возле Севастополя.

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В Крыму снова "горячо" / Коллаж Главреда. Фото: Крымский ветер

На мысе Фиолент, что в оккупированном Крыму, вечером в четверг, 4 июля, прогремел взрыв, затем захватчики включили тревогу, пишет движение "Крымский ветер".

Сразу после взрыва в небо поднялся столб серого дыма в районе дислокации российской РЭБ.

В связи с объявленной воздушной тревогой был немедленно перекрыт Крымский мост.

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Российские паблики тем временем писали, что взрывы якобы были связаны с "утилизацией" боеприпасов на месте прилета по складу "Шахедов" в селе Флотское.

Оккупационные "власти" причину взрывов не называли.

В то же время около 16:15 по киевскому времени появилась информация о работе вражеской ПВО на севере Красногвардейского.

Параллельно фиксировалась активность российской боевой авиации и флота неподалеку от Севастополя.

Незаконная аннексия Крыма В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова - ввели санкции.

Взрывы в Крыму - последние новости

1 июля во временно оккупированном Россией Крыму прогремела серия взрывов. В частности, "громко" было в Севастополе и в Балаклаве. Так называемый глава Севастополя Михаил Развожаев заявлял об уничтожении четырех "воздушных целей" в небе над акваторией и в районе Балаклавы.

В результате атаки, по сообщению кремлевских пропагандистов, якобы были ликвидированы 26 российских военнослужащих, еще около 20 ранены, 4 - в тяжелом состоянии. Пропагандисты также ныли, что есть потери в технике.

На следующий день, 2 июля, у российских оккупантов в районе Казачьей бухты произошел жесткий пожар. По предварительным данным, загорелась воинская часть, где расположилась 810-я бригада морской пехоты РФ.

Как отмечал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, Силы обороны в первую очередь пытаются уничтожить систему управления войсками оккупантов в Крыму.

"Эта работа продолжается. И мы говорим не то, что о перспективе, а просто об обычной рутинной работе", - говорил он.

По состоянию на июнь 2024 года Украина уничтожила почти три десятка кораблей Черноморского флота РФ. Основными целями ударов ВСУ были ракетоносцы, поскольку они представляют наибольшую угрозу.

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