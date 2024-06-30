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Плетенчук заявил о мощных взрывах в Крыму: что пытаются уничтожить ВСУ

Юлия Закрепа
30 июня 2024, 12:10
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Итоги работы Сил обороны по российским военным объектам в Крыму мы увидим позже, отметил спикер ВМС ВСУ.
Плетенчук заявил о мощных взрывах в Крыму: что пытаются уничтожить ВСУ
Что происходит в Крыму / коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот: видео

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что Силы обороны в первую очередь пытаются уничтожить систему управления войсками оккупантов в Крыму.

"Итоги работы Сил обороны по российским военным объектам в Крыму мы увидим позже. Сейчас не стоит разглашать все детали, поскольку противник тоже использует эту информацию для координации, разведки и управления войсками. Впрочем, стоит отметить, что система военных объектов РФ во временно оккупированном Крыму довольно сложная. Именно поэтому, Силы обороны имеют достаточно работы по уничтожению этих объектов. Эта работа продолжается. И мы говорим не то, что о перспективе, а просто об обычной рутинной работе", - рассказал Плетенчук в эфире телеканала "Еспресо".

По словам спикера, Силы обороны постоянно работают над уничтожением системы управления врага в Крыму.

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"В какой-то момент эта рутинная работа набирает критический результат для оккупантов и система откажет. В первую очередь, это касается управления войсками. Это важный элемент для любой армии. Для Сил обороны очень важно уничтожить систему управления войсками оккупантов во временно оккупированном Крыму", - добавил он.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке?

Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года).

С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".

В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Взрывы в Крыму: что известно

Напомним, что в СБУ намекнули на новую цель ударов в Крыму. Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал о том, смогут ли украинские силы уничтожить новейший российский комплекс С-500 в захваченном Крыму. Ведется работа по нейтрализации систем ПВО страны-агрессора в Крыму.

Россияне "собирают плоды" от удара по Крыму 24 июня. Российские пропагандисты скулят, что в результате удара по Крыму страна-оккупантка потеряла ряд установок противовоздушной обороны. В издании Forbes тем временем сообщили, что этот центр был главной целью атаки.

Стали известны новые подробности удара по "космическому" центру РФ в Крыму. При этом уточняется, что пораженный Центр в Крыму - важная военная составляющая в системе спутниковой связи и навигации для страны-агрессора.

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