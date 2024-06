Аналитики американского Института изучения войны рассказали, что в России мужчин после мобилизации сразу отправляют на фронт в Украину. Оккупанты не проходят должного обучения перед тем, как идти воевать.

Эксперты также сообщили, что мобилизованные россияне не участвуют в учениях, а также не проходят медицинскую комиссию.

В отчете ISW говорится, что некоторые новые российские военнослужащие проходят недостаточную подготовку перед отправкой в Украину. Один из российских милблогеров утверждал, что новый российский персонал проходит обучение в среднем примерно 14 дней перед отправкой на передовую.

По данным оккупанта, новый российский личный состав проходит 4 - 5 дней реальной подготовки, а 14 дней охватывает время от подписания военного контракта до прибытия на фронт.

Бывший инструктор Storm-Z согласился с оценкой милблогера и пожаловался на проблемы с общей подготовкой.

Аналитики подчеркнули, что это решение, вероятно, снизило требования к обучению для большинства новых российских военнослужащих, которые собираются воевать в Украине. Хотя 14 дней все еще недостаточно для формирования даже ограниченного боеспособного персонала.

В то же время аналитики не исключают, что российские силы, вероятно, обеспечат свой персонал дальнейшим обучением после развертывания в Украине.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.