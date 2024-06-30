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Кремль бросает на фронт мобилизованных без всякой подготовки: в ISW раскрыли детали

Юлия Закрепа
30 июня 2024, 11:46
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Бывший инструктор "Storm-Z" согласился с оценкой милблогера и пожаловался на проблемы с общей подготовкой.
Кремль бросает на фронт мобилизованных без всякой подготовки: в ISW раскрыли детали
Россия бросает на фронт мобилизованных без подготовки / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Аналитики американского Института изучения войны рассказали, что в России мужчин после мобилизации сразу отправляют на фронт в Украину. Оккупанты не проходят должного обучения перед тем, как идти воевать.

Эксперты также сообщили, что мобилизованные россияне не участвуют в учениях, а также не проходят медицинскую комиссию.

В отчете ISW говорится, что некоторые новые российские военнослужащие проходят недостаточную подготовку перед отправкой в Украину. Один из российских милблогеров утверждал, что новый российский персонал проходит обучение в среднем примерно 14 дней перед отправкой на передовую.

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По данным оккупанта, новый российский личный состав проходит 4 - 5 дней реальной подготовки, а 14 дней охватывает время от подписания военного контракта до прибытия на фронт.

Бывший инструктор Storm-Z согласился с оценкой милблогера и пожаловался на проблемы с общей подготовкой.

Штурмовые отряды "Шторм-Z"

Это штрафные батальоны, подразделения "второго сорта". Изначально они формировались из бывших заключенных силовиков, но с весны 2023 года отряды фактически укомплектованы осужденными и военнослужащими, находящимися на дисциплинарных взысканиях. Позже туда стали попадать солдаты, которых поймали на употреблении наркотиков и алкоголя, а также те, кто отказывался выполнять приказы.

По данным издания "Важные истории" и других источников, российское Минобороны как минимум с сентября 2022 года вслед за ЧВК Вагнера начало вербовать заключенных на войну с Украиной. По данным издания, Минобороны РФ создавало Спецотряд "Шторм", основу которого должны были составить осужденные экс-сотрудники силовых ведомств, а вербовка проводилась в "красных" зонах. Согласно источникам журналистов, администрации колоний оказывали давление на заключенных, требуя от них согласиться на предложение Минобороны. Вербовщики из Минобороны посетили, в частности, колонии Сибири и Дальнего Востока.

Основные задачи "спецконтингента" - штурмовые действия в городской застройке и на сложной местности.

На подготовку заключенных к войне уходит 10-15 суток.
Покинуть поле боя заключенный может только в случае тяжелого ранения или смерти.
Медицинская помощь "спецконтингенту" оказывается только "в объеме само- и взаимопомощи".
Трупы погибших заключенных в моргах необходимо хранить отдельно от трупов военнослужащих ВС РФ.
Командирам отрядов разрешено создавать заградительные отряды и конвои из военной полиции для бойцов из числа осужденных. Разрешено расстреливать тех, кто попытается сбежать с поля боя
После окончания контракта дается акт о помиловании, затем "доброволец" может заключить новый контракт или "своими силами" вернуться в Россию.

"Российские военные сейчас направляют все силы, независимо от их формального назначения, к более или менее подобным операциям вдоль фронта и продолжают преимущественно использовать массу пехоты и время от времени механизированные атаки для ползучего продвижения вместо того, чтобы полагаться на высокоподготовленные подразделения", - говорится в отчете.

Аналитики подчеркнули, что это решение, вероятно, снизило требования к обучению для большинства новых российских военнослужащих, которые собираются воевать в Украине. Хотя 14 дней все еще недостаточно для формирования даже ограниченного боеспособного персонала.

В то же время аналитики не исключают, что российские силы, вероятно, обеспечат свой персонал дальнейшим обучением после развертывания в Украине.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Напомним, что российские оккупанты отказываются выполнять боевые задачи. На Харьковском направлении есть вражеские подразделения, которые отказываются от выполнения задач. Не исключено, что именно смерти их командиров выбили оккупантов из колеи.

30 тысяч оккупантов погрязли в Волчанске. Наступление войск России на Харьковскую область могло иметь целью захватить широкую полосу территории, чтобы приблизить тяжелую артиллерию к городу. Возможно, российские командиры надеялись дойти до самого Харькова.

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