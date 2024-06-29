Оккупанты РФ продвинулись на востоке: в DeepState назвали направления

Российские оккупационные войска сумели продвинуться на нескольких направлениях на востоке Украины.
Об этом идет речь в сообщении ресурса DeepState в Telegram. При этом также публикуются обновленные карты боевых действий.
В частности, российские оккупанты сумели продвинуться в Луганской и Донецкой областях.
"Враг продвинулся в Южном, Соколе, у Невского и Новоселовки Первой. Уточнена линия столкновения у Шумов", - отмечается в сообщении.
Що таке DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
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Ранее сообщалось, что ВСУ удалось выбить оккупантов из одного микрорайона. ВСУ контратаковали под Часовым Яром Донецкой области и выбили армию страны-агрессора России из микрорайона "Канал", заявил аналитик Bild Юлиан Рёпке.
Напомним, Кирилл Буданов ранее дал тревожный прогноз насчет наступления РФ. Начальник ГУР ответил на вопрос о том, удастся ли ВСУ удержать Часов Яр.
Как сообщалось ранее, РФ наступает на пяти направлениях возле Часового Яра. В Генштабе ВСУ сообщили, что на Покровском направлении сейчас продолжаются десятки боестолкновений.
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