Оккупанты отказываются выполнять боевые задачи: в ВСУ назвали причины

Волошин отметил, что россияне не оставляют попыток проводить активные боевые действия. Однако Силы обороны дают отпор врагу.

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Оккупанты отказываются выполнять боевые задачи на Харьковщине / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

На Харьковском направлении есть вражеские подразделения, которые отказываются от выполнения задач. Не исключено, что именно смерти их командиров выбили оккупантов из колеи. Об этом заявил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире Espreso.TV.

По его словам, фиксируются многочисленные случаи отказа вражеского личного состава.

Как пояснил Волошин, из-за гибели российских командиров есть подразделения, которые отказываются выполнять боевые задачи. Среди таких, как выяснилось, оказался и штурмовой отряд 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии оккупационной армии.

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"Есть информация, что наблюдаются многочисленные случаи отказа вражеского личного состава. В частности из штурмового отряда 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии армии России выполнять поставленные задачи отказываются вследствие того, что они потеряли в командном составе несколько человек", - пояснил он.

Волошин отметил, что россияне не оставляют попыток проводить активные боевые действия. Однако Силы обороны дают отпор врагу.

"Враг несет потери. В результате боевых действий было уничтожено около 120 вражеских оккупантов, несколько единиц вооружения и военной техники, танки, артиллерийские средства, противотанковые средства, 5 единиц спецтехники", - подчеркнул представитель ОСУВ "Хортица".

Что известно об ОСУВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, на границе в Харьковской области начались бои еще на одном участке.

Но Силы обороны Украины смогли в полной мере стабилизировать ситуацию на Харьковщине и проводят активные операции для выбивания врага с занятых им позиций.

Командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что россияне после попытки наступать в Харьковской области увязли на этом направлении. Это произошло благодаря мощному сопротивлению Сил обороны.

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