На Харьковщине бои на новом направлении, ситуация ухудшилась - Deep State

Российские оккупанты начали атаковать возле села Сотницкий Казачок, что на границе Харьковской области.

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На границе в Харьковской области начались бои на новом участке / Коллаж: Главред, фото: скриншот Deep State, Оперативное командование "Запад"

На границе в Харьковской области начались бои еще на одном участке. Об этом сообщает Deep State.

Российские оккупанты начали атаковать возле села Сотницкий Казачок. Сообщается, что враг действует диверсионными группами.

"Возле Сотницкого Казачка ситуация ухудшилась после ротации подразделений и враг действует диверсионными группами, а не линейными подразделениями", - говорится в сообщении. видео дня

На границе в Харьковской области начались бои на новом участке / фото: Deep State

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Ситуация на севере Харьковской области - последние новости по теме

Ранее у Путина раскрыли планы по наступлению на севере Харьковской области. Кремлевский рупор Дмитрий Песков сказал, что оккупанты будут пытаться создать "буферную зону" и не отказываются, мол, от реализации своих задач.

Россияне пытаются пробиться к возвышенности на Харьковщине, рассказал военный эксперт Сергей Згурец. По его словам, противник ставит для себя задачу расколоть украинскую группировку на две части, чтобы вести наступление в направлении Боровой Харьковской области.

Силы обороны освободили некоторые территории на Харьковщине, отметили аналитики Института изучения войны. Вероятно, речь идет о населенном пункте Тихое, а также районах в южной и центральной частях села Старица возле Волчанска.

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