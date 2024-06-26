Над городом столб дыма: Харьков под массированным ударом

Российские оккупанты ударили по Харькову КАБами. В городе прогремела серия взрывом.

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Российские оккупанты ударили по Харькову КАБами / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Российские оккупанты подняли в воздух авиацию. Враг осуществил запуск КАБов для ударов по Украине. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения ... КАБ в направлении Харькова", - говорится в сообщении.

После этого стало известно, что в Харькове прозвучала серия мощных взрывов. Это подтвердил мэр города Игорь Терехов.

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"Будьте осторожны - в Харькове слышны звуки взрывов ... В городе серия взрывов", - написал Терехов.

Глава ОВА Олег Синегубов сообщил о том, что в Харькове прозвучали повторные взрывы.

В Сети появилось фото на которых видно, что над городом в воздух поднялись столбы дыма.

Российские оккупанты ударили по Харькову КАБами / фото: Telegram

Удар по Харьковской области

Российские оккупанты 26 июня ударили КАБами по частному сектору в городе Дергачи Харьковской области. Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В ГСЧС сообщают, что в результате "прилетов" были повреждены жилые дома, начался серьезный пожар.

Известно, что пострадали минимум 9 человек. Среди них есть минимум два ребенка. У всех пострадавших острая реакция на стресс.

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Напомним, днем 22 июня российские оккупанты подняли в воздух свою авиацию и осуществили пуски управляемых авиабомб в сторону Харькова. В городе прогремели мощные взрывы, над ним поднялись столбы дыма. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что россияне четыре раза ударили по городу, в том числе по жилым домам.

Как стало известно позже, РФ попала в жилой дом в центре города, там продолжается разбор завалов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это российским террором, который нужно немедленно остановить.

Как сообщал Главред, количество раненых в результате вражеского удара по Харькову возросло до 41 человека. 6 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Что такое КАБ? / Инфографика: Главред

Что такое КАБ? КАБ-500 — семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограмм, пишет Википедия. Первая из семейства — КАБ-500Л, управляемая по лазерному лучу, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства — КАБ-500Кр, наводящаяся на цель с помощью телевизионной ГСН. В последующем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС. Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объёмнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной. Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолётам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

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