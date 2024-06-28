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Оккупанты отказываются умирать под Волчанском: уничтожены десятки штурмовиков РФ

Алексей Тесля
28 июня 2024, 18:24
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Силы обороны Украины дают отпор врагу - оккупанты несут потери в живой силе и технике.
ВСУ, фротн, война,
ВСУ сдерживают атаки РФ / колаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 38 отдельная бригада морской пехоты

На Харьковщине Силы обороны Украины дают отпор врагу, при этом фиксируются случаи, когда из-за высоких потерь захватчики отказываются выполнять поставленные задачи, рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", подполковник Назар Волошин.

"Наблюдаются многочисленные случаи отказа вражеского личного состава, в частности из штурмового отряда 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии вооруженных сил РФ, выполнять поставленные задачи. Из-за того, что они потеряли в командном составе несколько человек, россияне отказываются выполнять боевые задачи. Это происходит на уровне конкретных подразделений и индивидуальных отказов. Поэтому там у них не все так хорошо", - подчеркнул он в эфире "Еспресо".

По его словам, за прошедшие сутки на Харьковщине состоялось шесть боевых столкновений, бои шли возле Волчанска и Липцов.

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"На Волчанском направлении украинские защитники выбивают малые тактические группы противника, представленные 153-м танковым полком 47-й танковой дивизии. Они наступали в жилой застройке города Волчанск, но были остановлены там и отброшены. ВСУ отбили четыре из пяти вражеских штурмов противника. Также продолжались боевые столкновения к северу от Харькова, в районах населенных пунктов Лукьянцы и Глубокое", - рассказал представитель ОСГВ.

Что известно об ОСГВ "Хортица"?

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

Волошин отметил, что Силы обороны Украины дают отпор врагу - оккупанты несут потери в живой силе и технике.

"Враг несет потери. В результате боевых действий было уничтожено около 120 вражеских оккупантов, несколько единиц вооружения и военной техники, танки, артиллерийские средства, противотанковые средства, 5 единиц спецтехники", - добавил офицер ВСУ.

Бои на Харьковщине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что россияне прорвались возле Волчанска. Аналитики Института изучения войны сообщили, что российская оккупационная армия недавно продвинулась вблизи Волчанска в Харьковской области. Впрочем, их темп наступательных операций замедлился.

Напомним, ранее сообщалось о том, что армия РФ подтягивает резервы под Волчанском. Офицер отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталий Литвин сообщил, что в Харьковской области россияне подтягивают резервы и перегруппировываются, чтобы возобновить штурмы Липцов и Волчанска.

Как сообщалось ранее, ВСУ перешли в наступление в Волчанске. В Институте изучения войны подтвердили успешное продвижение Сил обороны Украины в Волчанске и назвали ключевую цель российского наступления на Харьковщине - оттеснить украинские войска от международной границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову.

Что за город Волчанск?

Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

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