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Путин требует увеличить производство ракет с ядерным зарядом: в ISW раскрыли причины

Юлия Закрепа
30 июня 2024, 09:59
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Российский диктатор Владимир Путин заговорил о необходимости возобновить производство ракет средней дальности.
Путин требует увеличить производство ракет с ядерным зарядом: в ISW раскрыли причины
Путин требует увеличить производство ракет / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот: видео

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости производства и развертывания ракет средней и малой дальности, способных нести ядерный заряд, вероятно, пытаясь помешать решению Запада о военной помощи Украине, заявляет американский Институт изучения войны.

"Кремль апеллирует к опасениям ядерной конфронтации между Россией и Западом на протяжении всего своего полномасштабного вторжения в Украину, чтобы подтолкнуть Запад к самоограничению от предоставления Украине оружия, необходимого для поддержания ее защиты от российских войск. И Кремль особенно использует эту риторику во время ключевых моментов политических дискуссий на Западе относительно дальнейшей военной помощи Украине", - говорится в отчете ISW.

Во время заседания российского Совета безопасности Путин заявил, что Соединенные Штаты размещают свои ракеты средней и малой дальности "в разных регионах мира", сказав, что это "вызывает беспокойство и требует реакции". В частности, он упомянул о нынешних военных учениях США с Филиппинами.

видео дня

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

"Путин, вероятно, упомянул учения на Филиппинах частично, чтобы способствовать КНР, Северной Корее и Вьетнаму в то время, как он пытается создать коалицию государств в поддержку новой "евразийской архитектуры безопасности", - заявили в ISW.

Ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) - это баллистические и крылатые ракеты наземного базирования, способные преодолевать расстояние от 500 до 5500 километров и, как правило, нести ядерный заряд.

В 1987 году в Вашингтоне между Соединенными Штатами и Советским Союзом был подписан договор о ликвидации РСМД, который действовал до 2019 года. Тогда администрация США заявила, что Россия нарушила договор, разместив ракетную систему 9M729, и сообщила о прекращении действия договора. В августе 2019 года МИД России официально заявил о том, что договор прекратил действовать.

Путин тогда же заявлял, что в случае размещения американских ракет средней дальности в Европе Россия будет вынуждена развернуть их также, но подчеркивал, что Россия не собирается первой размещать в Европе такие ракеты. В США и НАТО заявляют, что Россия де-факто не придерживается заявленного ею моратория, ссылаясь на размещение тех же ракет 9M729. На Западе настаивают, что их дальность выше 500 километров, что в Москве отрицают.

Что такое баллистическая ракета?

Баллистическая ракета - разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо по баллистической траектории, на которую влияет только аэрогидродинамическое сопротивление.

По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Примерное разделение ракет по дальности полета:

  • Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
  • Баллистическая ракета средней дальности (1000-2500-4500 км).
  • Межконтинентальная баллистическая ракета (4500-6000 км).

Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используют как стратегические и оснащают ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень затрудняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

Напомним, что 28 июня РФ ударила ракетой по 9-этажке в Днепре. В Сети появились первые видео сразу после попадания ракеты в жилой дом. На кадрах видно разрушенные этажи и дым, который валит из многоэтажки.

Силы ПВО уничтожили 5 вражеских ракет и 23 дрона, но "Кинжал" сбить не удалось. В ночь на 27 июня российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного, морского базирования.

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