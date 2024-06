Путин требует увеличить производство ракет с ядерным зарядом: в ISW раскрыли причины

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости производства и развертывания ракет средней и малой дальности, способных нести ядерный заряд, вероятно, пытаясь помешать решению Запада о военной помощи Украине, заявляет американский Институт изучения войны.

Во время заседания российского Совета безопасности Путин заявил, что Соединенные Штаты размещают свои ракеты средней и малой дальности "в разных регионах мира", сказав, что это "вызывает беспокойство и требует реакции". В частности, он упомянул о нынешних военных учениях США с Филиппинами.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.