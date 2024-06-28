Уничтожены квартиры на нескольких этажах: РФ ударила ракетой по 9-этажке в Днепре

В результате попадания российской ракеты в дом уже известно о пострадавших.

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Российская ракета ударила по дому в Днепре / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Российские оккупанты ударили ракетой по многоэтажному жилому дому в Днепре. Там разрушено несколько этажей. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

В результате ракетной атаки была серьезно повреждена девятиэтажка. Уже известно о том, что там есть раненые.

видео дня

В Сети появились первые видео с кадрами сразу после попадания ракеты в жилой дом. На кадрах видно разрушенные этажи и дым, который валит из многоэтажки.

Смотрите видео с последствиями удара по дому в Днепре:

Российская ракета ударила по дому в Днепре / фото: скриншот

У Зеленского отреагировали на удар по Днепру

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал ракетный удар по дому в Днепре.

"Днепр, российские животные ударили по жилому дому", написал он.

Сам же президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате российской атаки в доме полностью разрушены 4 этажа. Уже известно о том, что пострадали по меньшей мере 3 человека.

"Спасатели, медики, все службы уже на месте и оказывают всю необходимую помощь. Именно поэтому мы постоянно напоминаем всем партнерам: только достаточное количество и качество систем ПВО, только достаточная решимость мира способны остановить российский террор. Нам нужны эти решения - нужен надежный воздушный щит для Украины", - написал Зеленский.

Что известно о пострадавших

В ГСЧС отметили, что по состоянию на 19:45 уже известно по меньшей мере об одном погибшем. Еще 5 человек ранены. Количество жертв и пострадавших может возрасти.

Спасатели разбирают завалы. В квартирах до сих пор остаются люди, они заблокированы.

"Одного мужчину чрезвычайники спасли из автомобиля - пострадавшего засыпало частями искореженного дома. Все профильные службы на местах. Пострадавшим оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Спасатели показали видео, на котором видно момент спасения людей.

Смотрите видео с последствиями удара по дому в Днепре:

Российская ракета ударила по дому в Днепре / фото: скриншот

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