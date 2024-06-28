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Выгоден Путину: что не так с мирным планом Трампа и почему его невозможно реализовать

Анна Ярославская
28 июня 2024, 12:41
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Суть плана Трампа – не давать Украине оружие, если Киев не согласится на переговоры, и наоборот, усилить поддержку, если РФ откажется от переговоров.
Владимир Путин, Дональд Трамп
Западные эксперты раскритиковали план Дональда Трампа относительно мира в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот CNN, сайт Кремля

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно заявлял, что чуть ли не одной левой завершит войну России против Украины. Недавно его советники опубликовали соответствующий мирный план. Западные эксперты считают, что идеи политика не только несостоятельны и обречены на провал, но и играют на руку российскому диктатору Владимиру Путину.

Как пишет Newsweek, предложения Трампа относительно прекращения российско-украинской войны не подойдут ни Украине, ни России.

Суть плана Трампа – не давать Украине американское оружие, если Киев не согласится на переговоры, и наоборот, значительно усилить вооруженную поддержку ВСУ, если страна-агрессор РФ откажется от переговоров или нарушит их условия.

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"Россия не согласится на это просто потому, что ее цели в войне слишком отличаются от целей Украины. РФ хочет получить полный политический контроль над Украиной и искоренить идею, что украинцы – отдельная нация. Украина же стремится оградить свою территорию, своих людей и свою демократию от российских жестокостей и доминирования", - объяснил профессор политологии американского Сиракузского университета Брайан Тейлор.

По его словам, разность позиций Киева и Москвы оставляет мало пространства для переговоров, и угроза предоставить больше оружия Украине не подействует на Кремль.

"Россияне будут врать и делать вид, что готовы на что-то пойти, но это будет имитация действий. Чтобы приблизить переговоры, нужно увеличить эту помощь прямо сейчас, а когда россияне окажутся в проигрышном положении ― тогда с ними и можно будет начинать о чем-то говорить", — считает Тейлор.

Генерал-майор армии США в отставке Гордон Дэвис согласен, что план Трампа выгоден России.

"Он фактически показывает, что агрессия и грубая жестокость оправдывают себя. Но, наверное, это предложение понравится электоральной базе Трампа и значительной части европейской публике, которую больше интересует мир, чем защита свободы выбора правительства, территориальный суверенитет и международное право", - отметил военный.

Дэвис добавил, что "угроза России большей поддержкой Украины со стороны Запада и США на данном этапе войны кажется ироничной и вряд ли убедит Путина пойти на переговоры". Что на самом деле может сработать, так это предоставление большей поддержке ВСУ уже сейчас.

Мирный план Трампа

В штабе называют Трампа "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.

Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал один из авторов мирного плана.

Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".

В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

"Мирный" план Путина и реакция Запада

Российский диктатор Путин на фоне первого дня Саммита мира в Швейцарии выдвинул ряд бессмысленных "мирных" требований к Украине. В частности - вывести ВСУ из четырех областей, в том числе из тех районов, которые РФ не оккупировала, и отказаться от членства в НАТО. И только в таком случае Москва якобы подумает, чтобы сесть за стол переговоров.

При этом не совсем понятным остается и то, с кем Кремль должен вести эти самые переговоры, поскольку Москва настаивает на "нелегитимности" Зеленского.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что предложения Путина были направлены лишь на отвлечение внимания от конференции.

Советник американского президента Джейк Салливан сказал, что "мирные предложения" Путина, сделанные на фоне первого дня Саммита мира, противоречат не только уставу ООН, но и здравому смыслу. Во время второго пленарного заседания Салливан подчеркнул недопустимость реализации выдвинутых Россией требований.

Итальянский премьер Джорджа Мелони также отреагировала на "предложения" Путина о якобы завершении войны. Ее слова были весьма жесткими и касались не только Путина, но и позиции всего Кремля.

"Мир в Украине не означает, что Украина должна сдаться. Это так не будет", - подчеркнула Мелони.

По ее словам, надо развеять нарративы путинской пропаганды и "заставить Россию сдаться".

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