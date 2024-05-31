Грозит тюрьма: Трампа признали виновным в сокрытии денег - CNN

Трампу грозит тюремное заключение или условный срок за его преступления, связанные со схемой выплаты скрытых денег.

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Суд присяжных признал Трампа виновным по всем пунктам обвинения в рамках первого уголовного дела / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Суд присяжных признал Трампа виновным по всем пунктам обвинения в рамках первого уголовного дела против экс-президента США. В свою очередь, Дональд Трамп назвал это решение "сфальсифицированным и позорным", сообщает CNN.

Заметим, что ему было выдвинуто обвинение в 34 случаях фальсификации деловой документации. Однако, экс-президент раскритиковал присяжных и прокурора за такое решение.

"Мы не сделали ничего плохого. Я действительно невиновный человек", - заявил он. видео дня

Теперь Трампу грозит тюремное заключение до 4 лет или условный срок за его преступления, связанные со схемой выплаты скрытых денег, которой он способствовал накануне президентских выборов 2016 года. Трамп стал первым в истории экс-президентом США, осужденным за тяжкое преступление.

Сообщается, что вынесение приговора состоится 11 июля. На данный момент экс-президент США останется вне тюрьмы. Прокуроры не требовали от Трампа внести залог. Однако Трамп, вероятно, обжалует решение присяжных, что может значительно отсрочить вынесение приговора.

Первый импичмент Дональда Трампа В сентябре 2019 года Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом для начала процедуры импичмента главы США. Трампа обвиняли в том, что он давил на Зеленского с целью получить компромат на своего соперника на предстоящих выборах президента США, кандидата от демократов Джозефа Байдена. В обмен он якобы предлагал возобновить финансовую помощь со стороны Вашингтона, замороженную за несколько дней до телефонного разговора. После скандала, который возник вокруг телефонного разговора, Зеленский назвал единственного человека, который может на него давить. "На меня никто не может давить, потому что я - президент независимой Украины. На меня может давить только один человек. На меня может давить только мой сын. Ему 6 лет", - сказал Зеленский журналистам на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. 25 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Конгресс инициирует процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа из-за скандала с участием Украины. В 2019 году Трампа обвиняли по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Однако в феврале 2020 года Сенат контролировали "республиканцы", поэтому он сохранил свою должность. Трампа оправдали по обеим статьям.

Позиция Трампа по войне в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что закончит российско-украинскую войну сразу после того, как станет американским лидером.

Также сообщалось, что в плане экс-президента США Дональда Трампа говорится, что для завершения войны РФ с Украиной "за 24 часа" Киев должен отдать стране-агрессору оккупированные Крым и Донбасс.

Экс-президент США Дональд Трамп также ответил, продолжит ли он помощь Украине с вооружением, позволит ли президенту РФ Владимиру Путину оккупировать часть или все государство, если его снова изберут президентом.

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