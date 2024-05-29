Трамп заявил, что в ответ на вторжение РФ в Украину он бы разбомбил Москву - WP

Кандидат в президенты США Дональд Трамп сделал очередное заявление о войне в Украине, которым удивил своих потенциальных доноров в предвыборной кампании.
Как пишет издание Washington Post, в последнее время Трамп регулярно проводит встречи с потенциальными донорами, агитируя их "вложится" в его кампанию.
Как отмечает газета, часто его комментарии на таких мероприятиях касаются внешней политики.
Например, на одном из таких "собраний" он сказал, что бомбил бы Москву в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину.
Также он заявил, что так же поступил и в отношении Пекина в ответ на вторжение Китая в Тайвань.
Мирный план Трампа
Недавно сторонники Трампа опубликовали книгу, в которой описана его возможная стратегия относительно войны России против Украины. В ней прописана фактическая заморозка военных действий по состоянию на текущий момент и начало переговоров Киева и Москвы.
Впрочем, могут существовать и альтернативные сценарии, при которых Трамп усилит поддержку Украины и пойдет на конфронтацию с Путиным. Детальнее читайте в материале: Война с Путиным или "мир в обмен на территории": в чем суть мирного плана Трампа.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления Дональда Трампа по поводу окончания войны в Украине. По его словам, окончание войны в Украине должно базироваться на справедливости и логике, а не на обещаниях диктатора Владимира Путина.
Скандальные заявления Трампа о войне в Украине
Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине возможно придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.
О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".
"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", – заявил политик.
По словам Трампа, у него "прекрасные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.
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