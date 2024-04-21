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"Готов обсудить": Зеленский сделал неожиданное заявление насчет "плана Трампа"

Алексей Тесля
21 апреля 2024, 22:24
Окончание войны в Украине должно базироваться на справедливости, уверен президент.
Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Владимир Зеленский прокомментировал предложения Дональда Трампа / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявления Дональда Трампа по поводу окончания войны в Украине.

Как подчеркнул он в интервью американскому каналу NBC News, окончание войны в Украине должно базироваться на справедливости и логике, а не на обещаниях диктатора Владимира Путина.

Отвечая на вопрос о том, что Трамп якобы планирует принудить Украину к уступкам территориями в обмен на мир с Россией, глава государства сказал, что он не верит слухам, но готов обсудить тот мирный план, который ему представит непосредственно сам Трамп.

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При этом он обратил внимание на то, что вероятный мир с Россией не может базироваться на обещаниях Путина.

"Верить Путину нельзя. То, что Путин говорит - это факт, что так никогда не будет. (...) Поэтому стратегия окончания войны должна базироваться не на тех словах, которые говорит Путин, а на логике справедливого окончания войны. Чтобы Украина осталась независимым демократическим государством. Я уверен, что в этом заинтересованы все - (...) и республиканцы, и демократы, и Байден, и Трамп", - добавил Зеленский.

Скандальные заявления Трампа - последние новости по теме

Ранее Трамп отличался относительно противоречивой позицией и высказываниями относительно Украины. Напомним, на политическом митинге в аэропорту Дейтона, вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал президента Украины "выдающимся продавцом" и заявил, что Владимир Зеленский лучше умеет привлекать инвестиции, чем он сам.

Также Трамп выразил недовольство НАТО, поскольку он недостаточно удовлетворяет военные потребности Украины. В соцсети Truth Social он возмутился тем, что Соединенные Штаты помогают Украине более чем на 100 миллиардов долларов больше, чем НАТО.

Кроме этого, издание The Washington Post раскрыло детали мирного плана Дональда Трампа. По версии американского политика, Киев должен отдать стране-агрессору оккупированные Крым и Донбасс.

Скандальные заявления Трампа о войне в Украине

Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине возможно придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.

О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".

"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", – заявил политик.

По словам Трампа, у него "прекрасные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.

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Владимир Зеленский Дональд Трамп война России и Украины
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