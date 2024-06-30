Необходимость деколонизации РФ: в ОБСЕ приняли важную резолюцию о России

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию с осуждением 10-летней вооруженной агрессии России против Украины, которой признала действия военно-политического руководства РФ и ее ВС во время полномасштабного вторжения геноцидом украинского народа.
Об этом сообщил член парламентской делегации Павел Фролов в Telegram. По его словам эта резолюция определяет деколонизацию России как необходимую предпосылку для установления прочного мира.
"Резолюция, в частности, призывает создать Спецтрибунал для привлечения к ответственности РФ за преступления, совершенные во время агрессивной войны против Украины, провести на международном и национальном уровнях расследование массовых зверств, убийств, изнасилований", - пояснил Фролов.видео дня
Кроме этого в резолюции идет речь о приложении усилий для деоккупации Крыма и всех временно оккупированных территорий Украины через поддержку Формулы мира и Крымской платформы.
Также говорится о необходимости быстрого запуска механизма использования замороженных российских активов для применения их в пользу Украины и запрет импорта российского сжиженного газа в Евросоюз, реэкспорт и транзит через порты ЕС.
Кто такой Павел Фролов?
Павел Фролов - главный консультант Аппарата Верховной Рады Украины. Народный депутат Украины IX созыва от провластной партии Слуга народа. Член Комитета ВРУ по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины, председатель подкомитета по вопросам Регламента ВРК, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, пишет Википедия.
Решение Запада в ответ на агрессию России
Напомним, накануне в ЕС заявили, что выделят первую часть из 2,5 млрд евро на поддержку Украины из доходов от замороженных активов РФ.
Ранее лидеры стран G7 согласовали предоставление Украине кредитов на сумму $50 млрд с использованием процентов с российских суверенных активов, замороженных после вторжения РФ в 2022 году.
Германия также заявила о готовности использовать доходы от замороженных российских активов для военной помощи Украине.
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