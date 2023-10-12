ПАСЕ признала Голодомор геноцидом украинского народа

Страну-агрессора Россию ждет неотвратимое наказание за все преступления, которые она совершила, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

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Резолюция ПАСЕ - признание исторической справедливости, - Зеленский / УНИАН

Парламентская Ассамблея Совета Европы признала Голодомор 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа. Историческое решение поддержали 73 члена организации.

Как сообщила глава постоянной делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева в своем Facebook, результаты голосования свидетельствуют об исторической справедливости.

"Восстановление исторической справедливости! ПАСЕ признало Голодомор — Геноцидом Украинского народа!" – сказала парламентарий. видео дня

Известно, что резолюцию в поддержку Украины проголосовали 73 голосами. Один голос "против".

Реакция президента Зеленского

Украинский гарант Владимир Зеленский в социальной сети Х написал, что голосование – восстановление исторической справедливости и сигнал, согласно которому Москва ответит за прошлые и нынешние преступления.

"Восстановление исторической справедливости и памяти жертв Голодомора посылает четкий сигнал: справедливое наказание за все прошлые и нынешние преступления Москвы неизбежно", - написал Зеленский и выразил благодарность за принятие резолюции.

Реакция МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также поблагодарил за голосование ПАСЕ и сказал, что призыв к парламентам стран принять аналогичное решение является правильным посылом.

"Важно, что ПАСЕ также призвала все парламенты государств-членов Совета Европы и другие парламенты последовать этому примеру. Это правильно с моральной, исторической и политической точек зрения", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Голодомор

В ноябре прошлого года Германия признала Голодомор геноцидом украинского народа. Резолюцию приняли большинством голосов. Позже признала Голодомор геноцидом и Румыния.

Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа 15 декабря 2022 года. Европейские парламентарии осудили преступления советского режима против украинцев в 1932-1933 годах.

Словения признала Голодомор геноцидом украинского народа 23 мая 2023 года. Словенские парламентарии осудили преступления против украинцев и попытки исказить исторические факты.

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