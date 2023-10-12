ПАСЕ признала Голодомор геноцидом украинского народа

Парламентская Ассамблея Совета Европы признала Голодомор 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа. Историческое решение поддержали 73 члена организации.
Как сообщила глава постоянной делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева в своем Facebook, результаты голосования свидетельствуют об исторической справедливости.
"Восстановление исторической справедливости! ПАСЕ признало Голодомор — Геноцидом Украинского народа!" – сказала парламентарий.видео дня
Известно, что резолюцию в поддержку Украины проголосовали 73 голосами. Один голос "против".
Реакция президента Зеленского
Украинский гарант Владимир Зеленский в социальной сети Х написал, что голосование – восстановление исторической справедливости и сигнал, согласно которому Москва ответит за прошлые и нынешние преступления.
"Восстановление исторической справедливости и памяти жертв Голодомора посылает четкий сигнал: справедливое наказание за все прошлые и нынешние преступления Москвы неизбежно", - написал Зеленский и выразил благодарность за принятие резолюции.
Реакция МИД
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также поблагодарил за голосование ПАСЕ и сказал, что призыв к парламентам стран принять аналогичное решение является правильным посылом.
"Важно, что ПАСЕ также призвала все парламенты государств-членов Совета Европы и другие парламенты последовать этому примеру. Это правильно с моральной, исторической и политической точек зрения", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.
Голодомор
В ноябре прошлого года Германия признала Голодомор геноцидом украинского народа. Резолюцию приняли большинством голосов. Позже признала Голодомор геноцидом и Румыния.
Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа 15 декабря 2022 года. Европейские парламентарии осудили преступления советского режима против украинцев в 1932-1933 годах.
Словения признала Голодомор геноцидом украинского народа 23 мая 2023 года. Словенские парламентарии осудили преступления против украинцев и попытки исказить исторические факты.
Другие новости:
- Как при Голодоморе: оккупанты стреляют по полям с пшеницей зажигательными снарядами
- ВСУ уничтожили оккупанта РФ, мечтавшего устроить "Голодомор 2.0"
- Как Украина мешает России устроить новый голодомор