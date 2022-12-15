Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа

Принятую резолюцию передадут Верховной Раде, президенту, правительству Украины.

Голодомор, ЕС / pixabay, president.gov.ua

15 декабря Европейский парламент признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Как сообщает Укринформ, Европарламент поддержал резолюцию, признающую ужасающие события 30-х годов прошлого столетия геноцидом украинского народа.

Документ поддержали 507 депутатов, "против" проголосовали - 12, воздержались - 17.

Принятая резолюция выражает солидарность с народом Украины и чтит память миллионов погибших в результате целенаправленных действий сталинского режима по организации искусственного голода.

"Европейский парламент… признает Голодомор, искусственный голод 1932-1933 годов в Украине, вызванный умышленными действиями советского режима, геноцидом против народа Украины; решительно осуждает такие действия тоталитарного советского режима, которые привели к смерти миллионов украинского и существенно подорвали основы", - говорится в сообщении.

Принятую резолюцию передадут Верховной Раде, президенту, правительству Украины, главе дипломатии ЕС, Европейскому совету и комиссии, странам-членам, ООН, ОБСЕ, а также российскому президенту, правительству и парламенту.

Война в Украине

На заседании парламентарии также осудили действия России, которая продолжает агрессивную войну против Украины.

Факты о Голодоморе

Сталинский закон об охране государственного имущества в 1932 году в народе был известен как "закон о пяти колосках". В первый месяц его действия было расстреляно более 250 человек.

Голод в Украине 1932-33 годов длился 22 месяца. В этот время Советский Союз отказывался от помощи других государств и не разрешал голодающим украинцам покидать пределы страны.

По данным историков, весной 1933 года каждую минуту от голода умирало 20 человек, каждый час – 1000, каждый день – более 25 тысяч человек.

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