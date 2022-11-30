Германия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Голодомор, Германия / pixabay, president.gov.ua

30 ноября Бундестаг признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Как говорится на сайте немецкого правительства депутаты от Социал-демократической партии, Зеленых, Свободной демократической партии, а также оппозиционного Христианско-демократического союза подготовили внепартийную резолюцию, в которой высказываются за признание Голодомора геноцидом.

"От голода и репрессий пострадала вся Украина, а не только ее зернопроизводственные регионы. С сегодняшней точки зрения историко-политическая классификация как геноцид очевидна. Немецкий Бундестаг разделяет такую классификацию", - говорится в документе.

Резолюция была принята большинством голосов, без подсчета, путём поднятия рук.

"Голодомор пришелся на время самых массовых преступлений против человечества на европейском континенте, жестокость которых была немыслима к тому времени. К ним относятся Холокост европейских евреев в его исторической уникальности, военные преступления Вермахта и спланированное убийство миллионов невиновных гражданских лиц в рамках расистской немецкой войны на Востоке, за которое Германия несет историческую ответственность", - говорится в резолюции.

В Бундестаге во время голосования присутствовали посол Украины в Германии Алексей Макеев и бывший посол, а ныне замглавы МИД Андрей Мельник.

Ранее в парламентах Ирландии и Молдовы официально признали, что Голодомор - геноцид украинского народа.

Позже Румыния также признала Голодомор геноцидом украинского народа.

Факты о Голодоморе

Сталинский закон об охране государственного имущества в 1932 году в народе был известен как "закон о пяти колосках". В первый месяц его действия было расстреляно более 250 человек.

Голод в Украине 1932-33 годов длился 22 месяца. В этот время Советский Союз отказывался от помощи других государств и не разрешал голодающим украинцам покидать пределы страны.

По данным историков, весной 1933 года каждую минуту от голода умирало 20 человек, каждый час – 1000, каждый день – более 25 тысяч человек….

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