Словения признала Голодомор геноцидом украинского народа

Парламент Словении принял декларацию о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

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Словения признала Голодомор геноцидом украинцев / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Парламент Словении во вторник, 23 мая, принял декларацию о признании Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

В декларации парламентарии осуждают "геноцидные деяния, повлекшие смерть миллионов украинцев и нанесшие большой ущерб основам украинского общества", а также осуждают и отвергают "попытки искажения исторических фактов", связанных с Голодомором, передает словенское издание 24ur.

Декларацию о признании Голодомора геноцидом приняли большинством в 67 голосов против восьми при поддержке всех парламентских групп.

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Президент Владимир Зеленский также отреагировал на принятое решение и поблагодарил словенский парламент.

"Международная коалиция государств, преданных восстановлению исторической справедливости, и дальше укрепляется. Вместе к правде, а следовательно, и ответственности", - прокомментировал он в Twitter.

Зеленский отреагировал на решение Словении о Голодоморе / скриншот: twitter.com/ZelenskyyUa

Признание Голодомора геноцидом украинцев

Напомним, что Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа. Принятая резолюция выражает солидарность с народом Украины и чтит память миллионов погибших в результате целенаправленных действий сталинского режима по организации искусственного голода.

Германия признала Голодомор геноцидом украинского народа. Резолюция была принята большинством голосов без подсчета голосов, подняв руки. Позже Румыния также признала Голодомор геноцидом украинского народа.

РФ заплатит за жертв Голодомора и за сегодняшние преступления. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что россияне заплатят за всех жертв Голодомора. Андрей Ермак подчеркнул, что сегодня РФ стремится создать в Украине "холодомор".

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