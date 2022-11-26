'Время расплаты': РФ заплатит за жертв Голодомора и за сегодняшние преступления - Ермак

Андрей Ермак обвинил РФ в попытке создания "холодомора" в Украине / President.gov.ua

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что россияне заплатят за всех жертв Голодомора и будут отвечать за сегодняшние преступления.

По его словам, это станет историческим "временем расплаты". Свое сообщение глава ОП разместил в Telegram.

Он также провел параллель с историческим событиями и подчеркнул, что сегодня РФ стремится создать в Украине "холодомор".

"Помним Голодомор. Знаем, кто автор геноцида. Также видим, кто хочет создать "холодомор". Россияне заплатят за всех жертв Голодомора и будут отвечать за сегодняшние преступления. Это будет историческое время расплаты", — добавил Ермак.

Ранее заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко заявил о том, что ракетные удары России по объектам критической инфраструктуры могут привести к отключению электроэнергии и воды по всей Украине. Не исключено, что может произойти и отключение теплоснабжения.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что из-за ракетных ударов России по энергетической инфраструктуре по всей Украине может произойти отключение электроэнергии и воды.

День памяти жертв Голодомора

Традиционно в этот день в 12:00 устраивают общенациональную минуту молчания, чтобы почтить память миллионов умерших. В церквях проводятся богослужения, а в музеях выставки и мероприятия, которые освещают эту печальную страницу украинской истории.

Ежегодно в День памяти жертв Голодомора проводится акция "Зажги свечу памяти". Сотни свечей памяти одновременно зажигают у мемориала жертв голодомора в Киеве и других городах по всей стране.

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