Зеленский прилетел в Японию на саммит "Большой семерки"

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Японию, в легендарный город Хиросима, для того, чтобы поучаствовать в саммите Большой семерки.

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Владимир Зеленский в Японии / Офис президента

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в японский город Хиросима для того, чтобы принять участие в саммите Большой семерки (G7), где планирует встретиться с лидерами других стран и провести переговоры. Об этом украинский лидера написал в своем Telegram-канале.

"Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы. Сегодня мир станет ближе ", — написал Зеленский.

Ожидается, что в воскресенье, 21 мая 2023 года Зеленский в рамках саммита G7 примет участие в сессии "мира и стабильности" между лидерами G7 и приглашенными странами, которые не входят в состав "Большой семерки ".

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До того руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщал, что Владимир Зеленский должен встретиться с президентом США Джо Байденом в Хиросиме.

Кроме того, в планаз президента Украины − провести переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кишидой.

Владимира Зеленского встретили у трапа самолета / Офис президента

Визит Зеленского в Саудовскую Аравию

19 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. Также с ним прибыл лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Во время визита президент встретился с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом. Также Зеленский провел другие двусторонние переговоры. Среди основных тем переговоров – украинская формула мира.

Кроме того, Зеленский принял участие в саммите Лиги арабских государств. Во время своего выступления он заявил, что агрессор Россия – слабое государство. Украина побеждает Москву даже в ситуации, когда у нее больше оружия. Агрессивность российского государства свидетельствует не о силе, а слабости, которая продиктована пониманием того, что время империй давно прошло.

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